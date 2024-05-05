وحش الفئة المتوسطة.. فيفو تطلق موبايل متطورًا بميزات فريدة| اعرف السعر والمواصفات

أطلقت شركة فيفو Vivo الصينية، هاتفها الجديد Vivo Y100 4G، الذي حصل على شكل ومواصفات تجعله جهازا مميزا جدا مقارنة بمنافسيه من نفس الفئة السعرية.

سعر ومواصفات فيفو Vivo Y100 4G

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف فيفو الجديد Vivo Y100 4G، بشاشة كبيرة من نوع E4 AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، بدقة HD+، تبلغ 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وذروة سطوع تصل إلى 1800 شمعة في المتر المربع.



تحت الغطاء، يعمل هاتف فيفو Vivo Y100 4G، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 685، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x بسعة 8 جيجابايت، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2، وهي قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD حتى 1 تيرابايت.

Vivo Y100 4G

وبالنسبة للتصوير الفواتواغرافي، يتمتع هاتف فيفو Vivo Y100 4G، بكاميرا خلفية مزدوجة، تضم مستشعرا أساسيا بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بمستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، ويتميز الهاتف بكاميرا إمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي مذهلة.

Vivo Y100 4G

وزودت فيفو هاتفها الجديد Vivo Y100 4G، ببطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 14 المستندة إلى واجهة المستخدم Funtouch OS 14 من فيفو.

Vivo Y100 4G

وتشمل الميزات البارزة الأخرى بهذا الهاتف، على دعما لمقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP64، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة، ودعما لشبكات الجيل الرابع 4G والواي فاي، وتقنية البلوتوث 5.0 ونظام تحديد المواقع العالمي GPS، ومنفذ شحن USB Type-C، ومقبس صوت بقياس 3.5 مليميتر وسماعات ستريو مزدوجة.

ومن المتوقع أن يتوفر هاتف فيفو Vivo Y100 4G، مقابل سعر يبدأ من يبلغ 250 دولار (أي ما يعادل 11.973 جنيها مصريا)، للطراز بسعة 8 جيجابايت + مساحة تخزين بسعة 256 جيجابايت.

