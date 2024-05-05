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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفد أمني إسرائيلي يعتزم الاجتماع مع إدارة بايدن لمناقشة عملية رفح

اجتياح غزة
اجتياح غزة

أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن وفدًا أمنيًا رفيع سيجتمع مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مطلع الأسبوع لمناقشة عملية رفح.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعارض فيه الولايات المتحدة الأمريكية أي عملية اجتياح لمدينة رفح جنوب غزة، بدون أي ضمانات أمنية أو خطة موثوقة لحماية المدنيين.

وأضافت القناة الإسرائيلية، أنه على الرغم من الفيتو (حق النقض) الأمريكي، فمن المتوقع أن يقوم وفد من كبار الضباط، بقيادة منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية، غسان عليان، بزيارة إلى واشنطن قريباً، ربما في الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى أن "جدول أعمال الوفد الإسرائيلي يشمل المساعدات الإنسانية في غزة، بالإضافة إلى عملية رفح وعملية إجلاء المواطنين".

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن مسؤولًا إسرائيليًا رد على معارضة إدارة بايدن لعملية عسكرية برية في رفح قائلا: "نحن لا نتفق على كل شيء، لكننا تمكنا من تجاوز الخلافات".

وأضاف المسؤول أن "إسرائيل دولة ذات سيادة وتتصرف وفقا لمصالحها الوطنية الحاسمة"، على حد قوله.

 

القناة 13 الاسرائيلية بايدن مناقشة عملية رفح رفح

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