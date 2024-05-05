جولة جديدة من المفاوضات في القاهرة اليوم.. ونتنياهو العقبة الكبيرة

من المتوقع أن تستأنف المحادثات للتوصل إلى هدنة في غزة اليوم الأحد بعد أن رفضت حماس أي اتفاق ينهي الحرب في الأراضي الفلسطينية متهمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ “عرقلته شخصياً” التوصل إلى اتفاق، وفق ما ذكرت صحيفة ذا صن الآسيوية .

اقترح المفاوضون الذين يسعون إلى وقف الحرب المدمرة المستمرة منذ سبعة أشهر وقف القتال لمدة 40 يومًا وتبادل الرهائن مع السجناء الفلسطينيين، وفقًا للتفاصيل التي نشرت.



والتقى وسطاء مصريون و قطريون وأميركيون مع وفد من حماس في القاهرة يوم السبت، وقال مصدر كبير من حماس قريب من المفاوضات إنه ستكون هناك “جولة جديدة” من المحادثات يوم الأحد.

ألقى كل جانب باللوم على الآخر في تعثر المفاوضات، حيث أصر مسؤول كبير في حماس في وقت متأخر من يوم السبت على أن الحركة "لن توافق تحت أي ظرف من الظروف" على هدنة لا تتضمن صراحة نهاية كاملة للحرب، بما في ذلك انسحاب إسرائيل من غزة.

وأدان المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، الجهود الإسرائيلية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن "دون ربطه بإنهاء العدوان على غزة".

واتهم نتنياهو بـ”عرقلة جهود التوصل إلى هدنة شخصيا” بسبب “مصالح شخصية”.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير في وقت سابق إن حماس “تحبط إمكانية التوصل إلى اتفاق” برفضها التنازل عن مطلبها بإنهاء الحرب.

وذكر المسؤول إن إسرائيل لم توافق على أي ضمانات بانتهاء الحرب.

وعلى الرغم من أشهر من الجهود الدبلوماسية المكوكية، فشل الوسطاء في التوصل إلى هدنة جديدة مثل وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعًا والذي شهد إطلاق سراح 105 رهائن في نوفمبر الماضي مقابل إطلاق سراح الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.

وتعثرت المفاوضات السابقة جزئيا بسبب مطالبة حماس بوقف دائم لإطلاق النار وتعهدات نتنياهو المتكررة بسحق مقاتلي الحركة المتبقين في مدينة رفح الجنوبية، التي تعج بالمدنيين النازحين.

وأضاف المسؤول: "من المتوقع إجراء مفاوضات صعبة وطويلة للتوصل إلى اتفاق فعلي".