موعد استئناف العمل بالبنوك بعد إجازة عيد العمال وشم النسيم

يحتاج الكثير من المواطنين والوافدين إلى قضاء خدماتهم المالية عن طريق البنوك، لذلك يبحث الكثير منهم عن موعد استئناف البنوك عملها بعد الإجازة التي أقرتها الدولة لعيد العمال وشم النسيم.

ويستعرض صدى البلد مواعيد بدء العمل بالبنوك

يعتبر اليوم الأحد وغدًا الإثنين إجازة رسمية في جميع المصالح الحكومية وفق قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص إجازة عيد العمال وشم النسيم.

وقرر مجلس الوزراء أن يكون اليوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو عام 2024 م، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، وذلك بدلًا من يوم الأربعاء الموافق أول من مايو، وأن يكون غدًا الإثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024 م، إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم.

ويكون بذلك عدد أيام الإجازات الرسمية هذا الأسبوع يومين بمناسبة عيد شم النسيم وعيد العمال، ويتم بدء العمل بجميع المصالح الحكومية بداية من يوم الثلاثاء 7 مايو.

عدد أيام إجازة عيد العمال وشم النسيم المدفوعة للقطاع الخاص

أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الأحد، موعد إجازة العاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال وشم النسيم، وقرر أن يومي الأحد والاثنين الموافقين 5 و6 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ بمناسبة عيد العمال وشم النسيم، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأعلنت وزارة العمل، في بيان لها، أن قرار الإجازة يأتي في ضوء نص قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 1354 ورقم 1355 لسنة 2024 والذي نص على أن يكون يومي الأحد والاثنين الموافقين 5 و6 مايو، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم.

وحرصت الوزارة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكل العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء، وأوضحت أنه تم توزيع كتابين دوريين رقم 12 ورقم 13 لسنة 2024 على مديريات العمل بالمحافظات؛ لمتابعة تطبيق الإجازة بشركات القطاع الخاص.