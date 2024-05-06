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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

صحف الإمارات اليوم.. الاحتلال الإسرائيلي يدعو سكان رفح إلى الإخلاء الفوري.. ترامب يوجه اتهامًا خطيرًا إلى بايدن.. ومقتل 3 إسرائيليين في هجوم صاروخي بمعبر كرم أبو سالم

صحف الإمارات
صحف الإمارات

بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل «مجلس دبي»
مقتل 3 إسرائيليين بمعبر كرم أبو سالم.. وحماس تعلن مسؤوليتها
ترامب يوجه اتهاماً خطيراً إلى بايدن بتسجيل صوتي
قمة مرتقبة بين كوريا الجنوبية والصين واليابان  
بلينكن إلى جواتيمالا لإجراء محادثات تتعلق بالهجرة
الجيش الإسرائيلي يدعو سكان مناطق برفح إلى «الإخلاء الفوري»

سلطت الصحف الإماراتية اليوم، الاثنين، الضوء على عدد من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، والتي نتناولها في السطور التالية.

محليًا، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، أصدر بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (35) لسنة 2024، بتشكيل «مجلس دبي» برئاسته، وعضوية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول للرئيس، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني للرئيس.

وبشأن تطورات الأوضاع في غزة، قالت صحيفة "البيان"، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن رشقة صاروخية أُطلقت، أمس، من قطاع غزة باتّجاه معبر كرم أبو سالم، أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود، موضحاً أنه إضافة إلى القتلى أصيب 12 جندياً، مشيراً إلى أن جروح ثلاثة منهم خطرة.

من جانبها، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح السياسي لحركة حماس، مسؤوليتها عن الهجوم، مؤكدةً أنها أطلقت صواريخ على قاعدة للجيش الإسرائيلي قرب المعبر.

وقالت صحيفة "الخليج"، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، دعا اليوم الاثنين، سكان مناطق في شرق رفح بأقصى جنوب غزة، إلى «الإخلاء الفوري» والتوجه نحو وسط القطاع، وذلك في ظل التلويح بشنّ هجوم بري على المدينة المكتظة بالسكان.

عالميًا، ذكرت صحيفة "البيان"، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وجَّه اتهاماً خطيراً إلى الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

ومن ذات الصحيفة، اتهم المرشح الجمهوري ترامب، في تسجيل صوتي استمعت إليه صحيفتان أمريكيتان، منافسه الديمقراطي بايدن، بقيادة «إدارة من شرطة جستابو»، في خطاب خاص لمانحين هاجم فيه أيضاً مسؤولي ادعاء شاركوا في توجيه اتهامات جنائية له.

ومن صحيفة "الإمارات اليوم"، ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن مشاورات نهائية تجرى بين كوريا الجنوبية والصين واليابان لعقد قمة ثلاثية، يومي 26 و27 مايو الجاري، في سيؤول.

وقال مسؤول بالوزارة إن الدول الثلاث اتفقت على عقد القمة، في أقرب موعد مناسب للأطراف الثلاثة.

أما صحيفة "الاتحاد"، فقالت إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيتوجه إلى جواتيمالا هذا الأسبوع لإجراء محادثات إقليميّة تتعلّق بالهجرة، وفق ما أعلنت وزارته الأحد، في وقت تُواصل الدولتان تعميق العلاقات في هذه القضيّة.

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