بسبب تهديدات غربية.. بوتين يوجه بإجراء مناورات على استخدام الأسلحة النووية

أعلنت روسيا اليوم الاثنين، أنها ستجري مناورة عسكرية ستتضمن تدريبا على استخدام أسلحة نووية تكتيكية بتوجيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي تأتي بعد تهديدات استفزازية من مسؤولين غربيين.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن التدريبات أمر بها الرئيس فلاديمير بوتين وستختبر مدى استعداد القوات النووية غير الاستراتيجية لأداء مهام قتالية.

وأوضحت أن التدريبات العسكرية ستشمل التدريب على الإعداد والنشر لاستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية. وتشارك في التدريب تشكيلات صاروخية من المنطقة العسكرية الجنوبية والقوات البحرية.

وأشارت "خلال المناورات سيتم تنفيذ مجموعة من الإجراءات للتدرب على قضايا إعداد واستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية".

وتمتلك روسيا أكبر ترسانة من الأسلحة النووية في العالم.

وقالت الوزارة إن المناورات تهدف إلى ضمان وحدة أراضي روسيا وسيادتها "ردا على التصريحات والتهديدات الاستفزازية التي أطلقها بعض المسؤولين الغربيين ضد الاتحاد الروسي".