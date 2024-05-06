محافظ أسيوط: توريد 63 ألف طن قمح للشون والصوامع

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن حصاد 103 آلاف و260 فدان قمح موسم 2024 من إجمالى المساحة المنزرعة بالمحافظة والتى تبلغ 174 ألفا و757 فدانا ،وتم توريد 63 ألفا و549 طنا من المحصول للمواقع التخزينية الحكومية التي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع بمختلف قرى ومراكز المحافظة منذ بدء موسم توريد المحصول وحتى الآن مشيرًا إلى تواصل عمليات توريد المحصول تحت إشراف لجان مخصصة لمراقبة الشون والصوامع والهناجر الخاصة بتجميع القمح وفقاً للخطة التي يجرى تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر دون أية عقبات.



وأكد محافظ أسيوط ،على تقديمه كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم أثناء عملية توريد القمح وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشون والصوامع حتى الانتهاء من موسم التوريد في 30 أغسطس 2024 أو إنتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز مشددًا على التنسيق بين مديريات الزراعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء ومديرية الأمن لتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ ومصادرة أي كميات من الأقماح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.



كما كلف محافظ أسيوط ، وكيل وزارة التموين ممدوح حماد، بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرتها وزارة التموين بشأن توريد القمح واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أومن يثبت تلاعبه في عملية توريد القمح لافتًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في هذا الملف الهام منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول مشيرا إلى إنه يتم صرف مستحقات المزارعين حسب نسبة النقاوة وأسعار التوريد 2000جنيه لأردب القمح درجة 23 ونصف، و1950جنيها لإردب القمح 23 درجة، و1900جنيه لإردب القمح درجة 22 ونصف، وتصرف مستحقات المزارعين في مدة أقصاها 48 ساعة.



فيما أوضح المهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إنه تم توريد 12365 الف طن بشون البنك الزراعي المصري و31059 طن و373 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 16400 طن و453 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن 63 الف طن و549 طن قمح ـمشيرًا إلى يتم تقديم كافة التسهيلات لاستقبال الأقماح المحلية وتذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.



يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر ـ في وقت سابق ـ تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على ارقام الخطوط الساخنة الخاص بغرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية (2135858/ 088) ورقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس اب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها .