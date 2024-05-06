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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: روسيا تعرضت لعدوان اقتصادي

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين 6 مايو 2024 خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة إنه تم شن عدوان اقتصادي على روسيا.

وأشار الرئيس الروسي خلال اجتماعه بالحكومة إلى أن كل جهود المعارضين كانت تهدف إلى تدمير البلاد من الداخل، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأوضح بوتين أن العدد الذي لا نهاية له من العقوبات التي واجهناها كان يهدف إلى شيء واحد، وأنا وأنت نعرف هذا جيدًا، ما هو الهدف - تدمير روسيا من الداخل، وليس فقط سياسيًا، ولكن قبل كل شيء اقتصاديًا: خلق مشاكل في العمل". 

وأكد بوتين أن خصوم روسيا لم ينجحوا.

وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، إن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا هي مجرد خدعة أخرى غير مشروعة لن تخيف روسيا.

عدوان اقتصادي على روسيا بوتين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الروسى

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