بسعر مناسب جدا.. أفضل موبايل أوبو بكاميرا 108 ميجابكسل للشباب

يتميز هاتف Oppo Reno 8 T من شركة أوبو الصينية بكاميرا دقة 108 ميجابكسل، مع عدد من الميزات الأخرى الكبيرة أبرزها بطارية ضخمة مع معالج قوي يقدم أداء سلس، إلى جانب سعر مناسب جدًا للشباب والفئة المتوسطة.

مواصفات هاتف أوبو Oppo Reno 8 T

وجاء بشاشة منحنية من نوع OLED، قياس 6.7 بوصة، بجودة عرض +FullHD تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع حماية للزجاج من نوع Asahi Glass AGC DT-Star2، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل، إلى جانب مستشعرين بدقة 2 ميجابكسل، أحدهما ماكرو والآخر للعمق، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوي على بطارية سعة 4800 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع وفقا لمعيار SuperVOOC بقدرة 67 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف بالكامل في غضون 44 دقيقة، كما يعمل مع نظام تشغيل أندرويد .

ويعمل بمعالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 695، من تصنيع شركة كوالكوم الأمريكية، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من سعة 128 جيجابايت.

سعر مواصفات هاتف أوبو Oppo Reno 8 T

ويتوفر هاتف Oppo Reno 8 T في السوق المصري بسعر حوالي 10 آلاف و200 جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .