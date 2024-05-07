وسط إقبال كبير.. محافظ أسيوط: بدء تلقي طلبات التصالح بـ13 مركزا تكنولوجيا

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن بدء تلقي طلبات المواطنين راغبي التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 بجميع المراكز التكنولوجية المنتشرة بمختلف المراكز والمدن والأحياء البالغ عددها 13 مركز تكنولوجي، وسط اقبال كبير من المواطنين.

ووجه المحافظ بتقديم كافة أوجه التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بما يساهم في ضبط منظومة العمران والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.



وأكد محافظ أسيوط علي الجاهزية الكاملة لجميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة لاستقبال طلبات التصالح وتم التنبيه علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء بضرورة تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح.

وأكد على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية فضلاً عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة اوجه الدعم والامكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

وأوضح اللواء عصام سعد انه كلف القيادات التنفيذية بالمتابعة الميدانية لأعمال اللجان بالمراكز التكنولوجية حيث كلف نائبه المهندس عمرو عبد العال بالاشراف ومتابعة سير العمل بمنظومة التصالح بمراكز أسيوط وحي شرق وغرب واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة بالاشراف ومتابعة سير العمل بمراكز صدفا وأبوتيج والغنايم والبدارى وساحل سليم والسكرتير العام المساعد بالاشراف ومتابعة سير العمل بمراكز منفلوط والقوصية وديروط وأبنوب والفتح للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

ولفت إلى جولاته الميدانية المفاجئة على المراكز التكنولوجية بالمراكز لمتابعة سير العمل ولقاء المواطنين لتسهيل اجراءات تقديم الملفات وتذليل كافة العقبات.

وأشار المحافظ إلى الانتهاء من تدريب الكوادر بالمراكز التكنولوجية ومسئولي المنظومة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات لسرعة إنهاء ملفات التصالح تحقيقًا لرغبات المواطنين فضلاً عن تعليق بنرات إرشادية لتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم والتأكيد على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وبما يحقق الصالح العام.

في هذا السياق وتنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط تفقد المحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة، المركز التكنولوجي بكل من مركزي أبنوب والفتح لمتابعة انتظام سير العمل وبدء تلقي طلبات التصالح والتأكد من تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمواطنين رافقه خلال الجولة خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح كما قام رؤساء المراكز والأحياء بتفقد المراكز التكنولوجية في نطاق مراكزهم للاطمئنان على سير العمل وتسهيل كافة الاجراءات.



كانت محافظة أسيوط قد وجهت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" راغبي التصالح في مخالفات البناء بمراعاة استيفاء المستندات المطلوبة لتسهيل عملية التصالح في مخالفات البناء.

كما أطلقت المحافظة عن طريق إدارة الإعلام حملة توعوية بعنوان "اتصالح وقنن وضعك" لتوعية المواطنين بقانون التصالح الجديد والتسهيلات التى يقدمها للمواطنين الجادين وكيفية التقدم بطلبات التصالح والمستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء ورسوم الفحص وسوم جدية.

كما خصصت بعض الخطوط الساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والرد على استفساراتهم وشكواهم بخصوص منظومة التصالح والتعدى على الاراضى الزراعية ومخالفات البناء وهي ارقام الخطوط الساخنة الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ورقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس اب - تليجرام) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها .

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