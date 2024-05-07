محافظ أسيوط: رصف وتطوير شوارع منفلوط ضمن الخطة الاستثمارية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على مواصلة العمل في رصف الشوارع والميادين بمدينة منفلوط وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات المختلفة تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لخطة التنمية المستدامة ولرؤية مصر 2030 لافتاً إلى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتذليل العقبات والتأكد من نهو أعمال البنية التحتية كتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي وكابلات الانترنت وغيرها ونهو الأعمال في المواعيد المحددة وفقاً للجدول الزمني المقرر وطبقاً للمواصفات والمعايير الفنية مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتسخير الامكانات المتاحة وبذل مزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.



وأوضح محافظ أسيوط إنه تم رصف عدد من الشوارع من بينها شارع أبو هريره الممتد من مسجد الطرزي وحتى محكمة الأسرة مروراً بمدرسة الإعدادية بنات ضمن الخطة الاستثمارية 2023/2024 وذلك لتسهيل الحركة المرورية والنقل والانتقال للمواطنين خاصة انه من الشوارع الرئيسية التي تساهم في ربط المدينة داخلياً مع وجود مدارس للمرحلة الاعدادية بها لافتاً إلى إشراف ومتابعة ميدانية لمراحل التنفيذ وأعمال الرصف من محمد عبد الغني شلقامى رئيس مركز ومدينة منفلوط ، وعبد التواب أحمد ومحمود ياسين نائبي رئيس المركز وبمشاركة المهندس محمد عبدالناصر المشرف على أعمال الرصف بمدينة منفلوط ، وصلاح السيد حماد مسؤول إدارة الطرق ومسؤول الاشغالات وذلك للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق حيث تم تجريف ورفع مخلفات التجريف والتأكيد من سلامة البنية التحتية والمرافق وكشط وصنفرة الطريق وتسويته وتمهيده ووضع التربه الزلطية وورش الطريق بمادة المازوت ووضع طبقة الأسفلت النهائية لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين فضلاً عن وضع بلدورات وتركيب الانترلوك مشيراً إلى رصف شوارع خلال الفترة الماضية بمدينة منفلوط كشارع البنك الأهلي المصري وتفرعات منطقة جناين أيوب على أن يتم استكمال الخطة الموضوعة مسبقاً برصف شارع جمال عبدالناصر ، والمستشفى المركزي ، وميدان القلعة والجيش والكاشف وعمر بن الخطاب.