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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أخبار تهمك.. مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة.. آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار

خدمات تهمك
خدمات تهمك

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل3531 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3090 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2648 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 24720 جنيه.
 

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أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء

 

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.00 جنيه للبيع و 47.90 جنيه للشراء

سعر اليورو
سعر اليورو 51.40 جنيه للبيع، و 51.24 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 60.05 جنيه للبيع، و 59.91 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.79 جنيه للبيع، 12.77 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 156.06 جنيه للبيع، و 155.46 جنيه للشراء.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الثلاثاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

طقس اليوم الثلاثاء

وقالت  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن اليوم مازالت البلاد تتأثر باعتدال الأجواء بشكل ملحوظ في كافة محافظات الجمهورية، لافتة إلى أنه نظرًا لاستقرار الأحوال الجوية تكونت اليوم ظاهرة شبورة مائية.
 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن فرص الأمطار اليوم ستنحصر فقط في السواحل الشمالية الشرقية من ضمنها دمياط وبورسعيد ورفح والعريش، مشيرة إلى أن هذه الأمطار ستكون خفيفة وغير مؤثرة تمامًا على أنشطة الحياة اليومية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد نشاطا في حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء؛ ولكنه غير مثير للرمال والأتربة، محذرة من أنه يعمل على زيادة الاحساس بالبرودة وانخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن  هناك اعتدال في حركة الملاحة البحرية، مضيفة أن درجات الحرارة اليوم أقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

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