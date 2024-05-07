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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يوجه بالمرور على المراكز التكنولوجية لمتابعة استقبال طلبات التصالح

سكرتير عام أسيوط
سكرتير عام أسيوط يتابع تلقي طلبات التصالح

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، القيادات التنفيذية بالمرور الميداني على المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل في أول أيام تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء التي بدأت اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 في جميع المراكز التكنولوجية على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة والبالغ عددها 13 مركزا تكنولوجيا وتقديم سبل الدعم من خلال اللجان التي تم تشكيلها. 

وأمر المحافظ بتقديم كافة أوجه التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

كان محافظ أسيوط، كلف نائبه المهندس عمرو عبد العال بالإشراف ومتابعة سير العمل بمنظومة التصالح بمراكز أسيوط وحي شرق وغرب واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة بالإشراف ومتابعة سير العمل بمراكز صدفا وأبوتيج والغنايم والبداري وساحل سليم والسكرتير العام المساعد بالاشراف ومتابعة سير العمل بمراكز منفلوط والقوصية وديروط وأبنوب والفتح للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

وفي هذا الإطار وطبقًا لتوجيهات محافظ أسيوط قام اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة بتفقد المراكز التكنولوجية في مراكز الجنوب حيث تفقد المركز التكنولوجي لمركز ومدينة صدفا لمتابعة سير العمل واستقبال طلبات التصالح من المواطنين والتأكد من تقديم كافة التسهيلات الممكنة رافقه خلال الجولة ممدوح جبر رئيس مركز ومدينة صدفا.

وأكد اللواء عصام سعد على استمرار متابعة المراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين وتقديم سبل الدعم من خلال اللجان التي تم تشكيلها بجانب تعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية داخل مقرات تلقي الطلبات لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين في استيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم موجهًا بتواجد رؤساء ونواب رؤساء الوحدات المحلية بمقر اللجان للرد على استفسارات المواطنين وتذليل المعوقات إن وجدت فضلًا عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات وضمان تقديم الخدمة في سهولة ويسر.

كما وجه المحافظ بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز وحي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وسط إقبال كبير.. محافظ أسيوط: بدء تلقي طلبات التصالح بـ13 مركزا تكنولوجيا

محافظ أسيوط: رصف وتطوير شوارع منفلوط ضمن الخطة الاستثمارية


كانت محافظة أسيوط قد وجهت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" راغبي التصالح في مخالفات البناء بمراعاة استيفاء المستندات المطلوبة لتسهيل عملية التصالح في مخالفات البناء كما أطلقت المحافظة عن طريق إدارة الإعلام حملة توعوية بعنوان "اتصالح وقنن وضعك" لتوعية المواطنين بقانون التصالح الجديد والتسهيلات التى يقدمها للمواطنين الجادين وكيفية التقدم بطلبات التصالح والمستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء ورسوم الفحص وسوم جدية. 

كما خصصت بعض الخطوط الساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والرد على استفساراتهم وشكواهم بخصوص منظومة التصالح والتعدى على الاراضى الزراعية ومخالفات البناء وهي ارقام الخطوط الساخنة الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ورقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس اب - تليجرام) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها .

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