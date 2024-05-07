عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسيوط.. توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء

محافظ أسيوط يتابع
محافظ أسيوط يتابع سير تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال جولة مفاجئة، اليوم الثلاثاء، المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية لحي شرق وحي غرب ومركز أسيوط، لمتابعة انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء في يومها الأول لبدء تطبيق القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

واطمأن المحافظ على سير العمل وسط اقبال من المواطنين .. رافقه خلالها الجولة عيون إبراهيم رئيس حي غرب وسيد عبدالجواد رئيس حي شرق والعميد عبدالرحمن حسين رئيس مركز ومدينة أسيوط والمهندسة ايمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة والمهندسة فاطمة عبدالحليم سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

 


وتابع المحافظ سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتلقي طلبات المواطنين كما التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم واستفساراتهم حول قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والتسهيلات التي يقدمها للمواطنين، لافتًا إلى انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع والعطلات الرسمية ما عدا الجمعة، لاستقبال طلبات المواطنين وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية واستمع لشرح من المهندسة ايمان على محمود لمراحل وخطوات تقديم ملف التصالح وفقا للقانون والتيسيرات التي قدمها القانون الجديد وتركيب بانرات بتلك الخطوات بالمراكز التكنولوجية لارشاد المواطنين وتوعيتهم، كما استمع إلى شرح من المهندسة فاطمة سلطان لخطوات تذليل العقبات في استخراج شهادة المتغيرات المكانية وفقًا للقانون الجديد والتسهيل على المواطنين.


وقال محافظ أسيوط، إن اليوم الأول لفتح باب تلقي طلبات التصالح، شهد توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، مشيدًا بوعي المواطنين واقبالهم على التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجان المختصة، مناشدًا المواطنين الإسراع في سداد رسوم الفحص وجدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح.


وأوضح المحافظ أنه تم عقد عدة اجتماعات مع القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية ومسئولي منظومة التصالح لحثهم على تنفيذ قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين وتسريع وتيرة العمل لافتًا إلى إنه تم اطلاق حملة "اتصالح وقنن وضعك" لتفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء والصادر تحت رقم 187 لسنة 2023 لحث المواطنين على تقنين وتصحيح أوضاع بعض مخالفات المباني التي نص عليها القانون وتقديم التسهيلات والتيسير على المواطنين لتقديم ملف التصالح، مع بدء العمل بالقانون الجديد وتلقي طلبات التصالح بـ 13 مركز تكنولوجي موزعين على مراكز وأحياء المحافظة، ومركزين بمدينة أسيوط الجديدة ومدينة ناصر الجديدة، مشيرًا إلى أن الحملة تهدف الى توعية المواطنين بقانون التصالح الجديد والتسهيلات التى يقدمها للمواطنين الجادين وتكثيف الجهود لعقد ندوات توعية بالقرى والمراكز وتركيب بانرات وملصقات بالوحدات المحلية القروية وبالمراكز والأحياء لشرح قانون التصالح وتوضيح المستندات المطلوبة للتصالح وتكثيف حملات النشر على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الرسمية للمحافظة والموقع الرسمي للمحافظة وكافة وسائل الإعلان الممكنة تسهيلًا على المواطنين ولحثهم على تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون وما يقدمه من تسهيلات وتشكيل لجان تحت إشراف قيادات المحافظة للرد على تساؤلات المواطنين وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

محافظ أسيوط يوجه بالمرور على المراكز التكنولوجية لمتابعة استقبال طلبات التصالح

وسط إقبال كبير.. محافظ أسيوط: بدء تلقي طلبات التصالح بـ13 مركزا تكنولوجيا


ووجه المحافظ، خلال الجولة، رسالة للمواطنين ناشدهم فيها باستغلال مزايا القانون الجديد للتصالح وتقديم ملفات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم ومنعًا لتعرضهم لإزالة المباني وتطبيق العقوبات القانونية عليهم، لافتًا إلى استمرار حملات إزالة التعديات في مهدها ومنع أية تعديات جديدة والإزالة الفورية لمخالفات المباني.

أسيوط أخبار أسيوط بدء تلقي طلبات التصالح تلقي طلبات التصالح إجراءات التصالح فى مخالفات البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل.. الكهرباء: تعديل جدول تخفيف الأحمال من الغد.. اعرف المواعيد الجديدة

6 مجموعات .. تعرف على جدول مواعيد تخفيف الأحمال بسبب امتحانات الطلاب

قبل الرحيل عن ليفربول.. محمد صلاح على رادار 3 أندية كبرى| تفاصيل

تريند جامعة المنصورة| حقيقة فيديو رقص الطالبات الذي انتشر على مواقع التواصل.. تفاصيل

ياسمين عبد العزيز باكية: أنا مش بحب العوضي أنا بعشقه.. وتكشف عن سبب الطلاق الحقيقي

خصم 50% من مصر للطيران| تخفيض على التذاكر حتى 31 أكتوبر.. بشرط واحد

الأهلي يضرب الاتحاد بثلاثية نظيفة في الشوط الأول بالدوري

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

ترشيحاتنا

البيت الأبيض: تفاؤل حول إمكانية سد الفجوات بين حماس وإسرائيل في محادثات القاهرة

البيت الأبيض: إسرائيل أبلغتنا أن العملية في رفح ستكون محدودة

مصدر رفيع المستوى: الوفود القطرية والأمريكية تواصل مباحثاتها مع وفدي مصر وحماس

تطور جديد بشأن الموقف الأمريكي للاعتراف بدولة فلسطين

بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة.. تفاصيل مصرع تاجر مخدرات بأسيوط

شقيق ضحية عصام صاصا يفجر مفاجأة مدوية عن الحادث


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر تناول الزنجبيل في هذه الحالات

لأذهب أنا وليعيش البنك.. كيف أنقذ طلعت حرب بنك مصر؟

ارتدت نفس الفستان قبلها بشهور.. آمال ماهر متهمة بتقليد فنانة خليجية شهيرة

أكبر المنشآت البحرية والعسكرية.. قصة بناء ترسانة الإسكندرية في عهد محمد علي

فيديو

وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في غزة

حلا الترك تطرح كليب أغنية أحلا.. شاهد

مى حلمى تروى كواليس رفضها الظهور مع محمد رشاد بمقلب رامز جلال

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ