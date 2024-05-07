طارق فهمي: الحكومة الإسرائيلية تؤيد حدوث الاجتياح لرفح الفلسطينية

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن قبول وترحيب حماس بالهدنة هو أمر جيد، مشيرا إلى أنه كان هناك معلومات أولية بأن إسرائيل ستدخل رفح الفلسطينية، وبالفعل تحركت من أجل الدخول صباح اليوم.

وقال طارق فهمي، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن الحكومة الاسرائيلية اجتمعت على هدف واحد وهو أن اسرائيل تؤيد العملية العسكرية في رفح، مؤكدا أن نتنياهو لديه الرغية في حدوث الإجتياح، خاصة بعد هجوم المعارضة الإسرائيلية عليه أكثر من مرة.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن معاهدة السلام، بين مصر وإسرائيل هي حجر الزاوية في المنطقة، مؤكدا أنه لو حدث إجتياح إسرائيلي لرفح، سيكون هناك مخاطر على معاهدة السلام.