أستاذ علوم سياسية: إسرائيل خططت لإنشاء رصيف بحري بغزة لإفراغ السكان والهجرة

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن إسرائيل كانت على وشك اجتياح رفح الفلسطينية اليوم، وبدأت بـ الهجمات منذ صباح اليوم، الخطة الأولى أن يتم تقسيم منطقة الشرق في غزة إلى مناطق، وهناك آليات يعتمد عليها لكي يتم البحث عن المحتجزين.

وتابع "فهمي"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، : "ويفكروا في مشروع المطار البديل في غزة سيعمل بعد 4 شهور من تشغيل الرصيف البحري الذي تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على إنشاءه خلال الفترة الحالية"، مشددًا على أنهم سيتم فتح منفذ للخارج، ويتم خروج عدد من السكان كل 3 شهور ليصبح هناك فراغ سكاني في هذه المنطقة من أجل إفراغ السكان وترسيخ الهجرة.

وأوضح أن قبول وترحيب حماس بالهدنة اليوم هو أمر جيد ويتم البناء عليه ولن يكون هناك تسويف، مشددًا على أنه كان هناك معلومات أولية بأن إسرائيل ستدخل رفح الفلسطينية اليوم وبالفعل تحركت من أجل الدخول صباح اليوم.