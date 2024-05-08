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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد نجاح حفله الأخير .. تامر عاشور يوجه رسالة لجمهور الكويت

تامر عاشور
تامر عاشور

وجه الفنان تامر عاشور رسالة شكر لجمهور الكويت ، بعد إحياء حفله الأخير الذى قدمه على مسرح أرينا، تحت عنوان ليلة العمر.

ونشر تامر عاشور مجموعة من الصور أثناء إحيائه الحفل من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتب معلقًا: “شكرًا لجمهور الكويت الحبيب .. كنت مبسوط جدًا معاكم”.

وقدم تامر عاشور خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التي طرحها قبل موسم رمضان.
حفلات تامر عاشور

ومن قبلها أحيا  المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا على مسرح شاطئ شيدز بالسعودية وهو المسرح الذى ظهر عليه من قبل كل من عمرو دياب وحماقى وروبي.

وقدم تامر عاشور خلال الحفل، الذى قدمه ضمن احتفالات السعودية بعيد الفطر، مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنية هيجيلى موجوع وهى الأغنية الأشهر له فى عام 2023.

وعلى صعيد أخر، يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة القادمة بمنطقة الرحاب ، وذلك بمشاركة الفنان محمود العسيلي .

 الحفل من المقرر ان يقام يوم الجمعة الموافق 10 من شهر مايو الجاري ، ويبلغ سعر التذكرة 400 جنية مصري .

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