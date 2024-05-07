تامر عاشور يحيي حفلا الجمعة القادم بالرحاب.. تفاصيل

يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة القادمة بمنطقة الرحاب ، وذلك بمشاركة الفنان محمود العسيلي .

الحفل من المقرر ان يقام يوم الجمعة الموافق 10 من شهر مايو الجاري ، ويبلغ سعر التذكرة 400 جنية مصري .

احيا المطرب تامر عاشور حفل غنائي أمس على مسرح الأرينا كويت تحت عنوان ليلة العمر.

وقدم تامر عاشور خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التي طرحها قبل موسم رمضان.

حفلات تامر عاشور

ومن قبلها أحيا المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا على مسرح شاطئ شيدز بالسعودية وهو المسرح الذى ظهر عليه من قبل كل من عمرو دياب وحماقى وروبي.

وقدم تامر عاشور خلال الحفل، الذى قدمه ضمن احتفالات السعودية بعيد الفطر، مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنية هيجيلى موجوع وهى الأغنية الأشهر له فى عام 2023.