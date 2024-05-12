اهربي من حرارة الطقس ..11 أكلة سهلة التحضير بدون فرن

تعانين من الشعور بالحرارة أثناء إعداد الطعام خلال فصل الصيف، إليك 11 وصفة سهلة التحضير بدون استخدام الفرن، والتي يمكنك تجربتها للابتعاد عن حرارة الطقس،وفقا لما نشره موقع هيلثي:

11 أكلة سهلة التحضير بدون فرن

سلطة

سلطة الكينوا: قم بطهي الكينوا واتركها تبرد، ثم أضف إليها الخضروات المفضلة لديك مثل الخيار والطماطم والفلفل والبصل. أضف بعض العصائر الحمضية مثل عصير الليمون والزيت والتوابل حسب الذوقك.



سلطة الفواكه: قم بتقطيع الفواكه المفضلة لديك مثل البطيخ والشمام والفراولة والعنب. أضف عصير الليمون أو العسل لتضيف نكهة إضافية. يمكنك أيضًا إضافة بعض النعناع المفروم للتحسين.

سلطة الباستا الباردة: قم بسليق الباستا واتركها تبرد. أضف إليها الخضروات المفضلة لديك مثل الطماطم المقطعة والخيار والفلفل والزيتون. قم بتخفيفها بصلصة الباستا المفضلة لديك وتوابلها حسب الرغبة.



سلطة الحمص: امزج الحمص المعلب مع الخضروات المفضلة لديك مثل الطماطم والخيار والفلفل والبصل. أضف الليمون والزيت والتوابل. يمكنك أيضًا إضافة الأعشاب الطازجة مثل البقدونس أو النعناع.



الساندويشات الباردة: قم بتحضير ساندويشاتك المفضلة باستخدام اللحوم المشوية أو الدجاج المشوي أو الأسماك المقلية. أضف الخضروات المفضلة لديك والصلصات المختلفة مثل المايونيز أو الخردل أو الزبادي.



تاكو السلطة: استبدل قشرة التاكو بورقة الخس الكبيرة. قم بملء الورقة باللحم المفروم أو الدجاج والخضروات المفضلة لديك مثل الطماطم والبصل والفلفل والجبنة. أضف الصلصة المفضلة لديك مثل الصلصة الحارة أو الصلصة الحلوة والحامضة.



شوربة الخضار الباردة: قم بتقطيع الخضروات المفضلة لديك مثل الخيار والطماطم والفلفل والبصل. امزجها في وعاء مع البقدونس المفروم وعصير الليمون والزيت والتوابل. قم بتبريدها في الثلاجة قبل التقديم.

11 أكلة سهلة التحضير بدون فرن



الأطباق الباردة للمقبلات: قم بتحضير مجموعة من المقبلات الباردة مثل الحمص المهروس، والزبادي مع الخضروات المفرومة، والزيتون المشوي، والجبنة المشكلة. قم بتقديمها مع الخبز أو الرقائق.



سلطة الأفوكادو: قم بتقطيع الأفوكادو إلى قطع صغيرة واخلطها مع الطماطم المقطعة والبصل والكزبرة المفرومة. أضف عصير الليمون والزيت الزيتون والملح والفلفل. قم بتقديمها كوجبة خفيفة أو كمكون في وجبة رئيسية.



سلطة الكينوا بالتونة: قم بطهي الكينوا واتركها تبرد، ثم أضف إليها التونة المعلبة والخضروات المفضلة لديك مثل الطماطم والفلفل والبصل. أضف بعض عصير الليمون وزيت الزيتون والتوابل حسب الرغبة.



سلطة الدجاج المشوي: قم بشوي صدور الدجاج وقطعها إلى شرائح رفيعة. قم بتقطيع الخضروات المفضلة لديك مثل الخيار والطماطم والفلفل والبصل. امزجها مع الدجاج المشوي وأضف صلصة السلطة المفضلة لديك.



هذه بعض الأفكار لتحضير وجبات سهلة ومنعشة دون استخدام الفرن. يمكنك تنسيقها وتعديلها حسب ذوقك الشخصي وتفضيلاتك الغذائية. استمتع بالطبخ واستمتع بوجبات خفيفة ومنعشة في أيام الطقس الحارة!