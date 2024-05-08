رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوي يعلن اعتذار اليمن عن البطولة العربية بالإسماعيلية

أعلن حبيب الرباعني رئيس الاتحاد العربي لالعاب القوي، استبعاد اليمن من المشاركة البطولة العربية والمقامة بمدينة الإسماعيلية بعد اعتذارها عن المشاركة بالبطولة.

وأضاف حبيب الرباعني، أن مصر هي قبلة البطولات ألعاب القوى على المستوى العربي والأفريقي والبحر المتوسط لأنها تمتلك الإمكانيات الكبيرة.

جاء ذلك علي هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد العاب القوي بالاسماعيلية للاعلان عن افتتاح البطولة العربية لالعاب القوي للشباب والشابات تحت 20 سنة بمشاركة 16 دولة بعد اعتذار اليمن، على استاد هيئة قناة السويس خلال الفترة من 7 حتى 11 مايو، بحضور السعودي حبيب الرباعني رئيس الاتحاد العربي لالعاب القوي واحمد حمزة نائب رئيس الاتحاد واعضاء مجلس الادارة العميد حاتم فودة، وماجدة الخواجة والدكتور امين شعبان و محمد ابو فندي و كريم اكرم ومجدي عبد البديع.



يشارك في البطولة منتخبات مصر والسعودية والعراق والإمارات والكويت وسلطنة عمان وقطر واليمن والجزائر وتونس ولبنان وليبيا والمغرب وجيبوتي والسودان والبحرين.

وتشارك هذه الدول في البطولة بعدد 400 لاعب ولاعبة في جميع المنافسات المقررة حيث يشارك منتخبنا الوطني بعدد 88 لاعبا ولاعبة بواقع 44 لاعبا و44 لاعبة في أكبر مشاركة في البطولات العربية خلال النسخ الماضية.

وانتهي مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى برئاسة الدكتور سيف شاهين من كافة الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالبطولة واستقبال البعثات المشاركة ولجنة الحكام والتنظيم ومسئولي الاتحاد العربي.

وقال الدكتور سيف شاهين رئيس ان إقامة البطولات في مصر يسهم في منح أكبر فرصة للاعبينا للمشاركة في البطولات وخاصة مرحلة الشباب التي من خلالها يتم تجهيز أجيال للمستقبل بتوفير احتكاك ومنافسات دولية متعددة.

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