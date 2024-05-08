عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا توجه رسالة إلى إسرائيل بشأن العملية العسكرية في رفح

روسيا
روسيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا تطالب إسرائيل بالامتثال الصارم لأحكام القانون الإنساني الدولي وسط إطلاق العملية الإسرائيلية في رفح.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صجفي، "إن بدء العملية البرية العسكرية الإسرائيلية في رفح بجنوب غزة، هو عامل إضافي لزعزعة الاستقرار في المنطقة بأكملها، حيث يقيم هناك حوالي 1.5 مليون فلسطيني"، مطالبة بالامتثال الصارم لقواعد القانون الإنساني الدولي.

ووفقا لزاخاروفا، فشلت جولات عديدة من المحادثات بين إسرائيل وحماس بشأن تبادل الرهائن الإسرائيليين مع السجناء الفلسطينيين في تحقيق نتائج. 

وقالت: "أود أن أؤكد أن روسيا تبذل جهودا نشطة لإطلاق سراح الروس ومواطني البلدان الأخرى المحتجزين في غزة. ويؤكد الوضع الحالي موقف روسيا بشأن الحاجة إلى تهيئة الظروف لإجراء حوار مباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين على نطاق كامل من القضايا". 

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى قضايا الوضع النهائي، إلى جانب الجهود المبذولة للتغلب على المرحلة الحادة من الأزمة.

وشددت زاخاروفا على أن هذه العملية يجب أن تؤدي إلى تحقيق الصيغة المعتمدة دوليا المتمثلة في وجود دولتين إسرائيل وفلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تتعايشان بسلام وأمن. 

وتابعت: "هذا هو حل هذه المهمة الأساسية التي يهدف إليها عمل موسكو في مجلس الأمن الدولي، وإن التفاقم الحالي للوضع في منطقة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يظهر ما هي العواقب المأساوية التي تؤدي إليها محاولات احتكار وظائف الوساطة للطموح غير المبرر لحل جميع مشاكل العالم بمفردها".

كما أشارت إلى أن روسيا تبذل كل ما في وسعها للتخفيف من محنة المدنيين الذين يعانون من كارثة إنسانية في قطاع غزة، قائلة: "نحن نعتقد حقًا أنه من الضروري، وليس فقط الممكن، بل من الضروري تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة".

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية سيطرت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح على حدود قطاع غزة مع مصر. 

وأضاف جيش الاحتلال أنه تم إطلاق عملية مستهدفة للقضاء على عناصر حماس في الجزء الشرقي من رفح، فضلاً عن غارات على منشآت عسكرية تابعة لحماس في المنطقة والقضاء على 20 عنصرا.

لم يغلق لحظة واحدة.. مراسل "إكسترا نيوز" يرصد الوضع أمام معبر رفح

نتنياهو: العملية العسكرية في معبر رفح مستمرة لحين القضاء على حماس

روسيا وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا رفح غزة حماس إسرائيل فلسطين القدس مجلس الأمن الدولي المساعدات الانسانية القوات الإسرائيلية جيش الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشعر بالقيء.. فنانة شهيرة تكشف عن إحساسها أثناء تقديم بعض مشاهد القبلات

هل انفصلت أصالة عن زوجها فائق حسن ؟

بيان عاجل من الإمارات بشأن سيطرة الاحتلال على معبر رفح الفلسطيني

نجم الزمالك الحالي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي لضمه منذ ثلاث سنوات

ميدو بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري: هذه قوة كولر

بورصة الدواجن والبيض اليوم.. انخفاض أسعار الفراخ ومفاجأة في سعر البانية

بيان عاجل من قطر بشأن القصف الإسرائيلي على رفح والاستيلاء على المعبر

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات وتستمر للجمعة

موضوعات متعلقة

لم يغلق لحظة واحدة.. مراسل "إكسترا نيوز" يرصد الوضع أمام معبر رفح

نتنياهو: العملية العسكرية في معبر رفح مستمرة لحين القضاء على حماس

بيان عاجل من الإمارات بشأن سيطرة الاحتلال على معبر رفح الفلسطيني

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

بيان عاجل من وزارة الصحة في غزة بشأن العملية العسكرية في رفح

باحثة: الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية يهدد حياة 1.5 مليون شخص

ترشيحاتنا

ضربة جديد لـ كييف.. روسيا تسيطر على بلدتين بخاركيف الأوكرانية

مقـ.ــتل جندي من جيش الاحتلال في هجوم حزب الله على موقع المالكية

نتنياهو : العملية العسكرية في رفح الفلسطينية لا تخالف معاهدة السلام مع مصر

آخر فرصة لإعادة ابنائكم.. رسالة تحذيرية من حماس لأهالي الأسري الإسرائيليين

حرب باردة إلكترونية.. بولندا تعلن تعرضها لهجمات سيبرانية لها صلة بـ روسيا

أفراح واستقبالات في إيبارشية أسيوط بمشاركة قياداتها.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبرنس.. نانسي عجرم تستعرض رشاقتها | شاهد

بالمايوه.. هيدي كرم تشعل السوشيال ميديا بصورها

بسبب عدم الوضوح.. الاتحاد السعودي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن محمد صلاح

بعد تصريح ياسمين عبدالعزيز أنا بعشقه.. 7 طرق لدعم نفسك بعد الطلاق

فيديو

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-