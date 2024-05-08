نتنياهو: العملية العسكرية في معبر رفح مستمرة لحين القضاء على حماس

قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن العملية العسكرية في معبر رفح ستستمر لحين القضاء على حركة حماس.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 4 عسكريين في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر الجيش الصهيوني أنه قد أصيب 520 ضابطا وجنديا بجروح بالغة الخطورة منذ بداية الحرب على غزة.

وتابع الجيش الإسرائيلي أن 243 ضابطا وجنديا يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة 26 منهم جروحهم خطيرة.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب 7 مجازر في القطاع راح ضحيتها 55 شهيدا و200 مصاب خلال 24 ساعة.

كما ارتفاع إجمالي عدد ضحايا العدوان على القطاع إلى 34.844 شهيدا و78.404 مصابين منذ 7 أكتوبر الماضي.