عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تحذر أمريكا: وقف الأسلحة قد يؤدي إلى تخريب محادثات الرهائن

صدى البلد

تواجه العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة توترًا متجددًا، حيث أثار قرار إدارة بايدن بوقف شحنة الأسلحة إلى إسرائيل إحباطًا عميقًا داخل حكومة نتنياهو.

ووفقا لأكسيوس، أدى تجميد شحنات الأسلحة، الذي أعلن عنه موقع “واللا” لأول مرة، إلى تفاقم التوترات القائمة بين الحليفين، حيث أعربت إسرائيل عن خيبة أملها ليس فقط بسبب التعليق ولكن أيضًا بسبب تسرب المعلومات إلى وسائل الإعلام. وقد نقل كبار المسؤولين الإسرائيليين مخاوفهم إلى نظرائهم الأمريكيين، مؤكدين أن هذه الخطوة يمكن أن تقوض الجهود المبذولة لتأمين صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار.

وينظر المسؤولون الأمريكيون إلى القرار غير المسبوق الذي اتخذته إدارة بايدن بتعليق شحنة الأسلحة على أنه إشارة إلى قلقهم بشأن إمكانية شن عملية برية في رفح بغزة. وتؤدي هذه الخطوة إلى تصعيد التوترات التي ظلت تختمر منذ أشهر، خاصة فيما يتعلق بالنزاعات المتعلقة بالنزاع في غزة.

وتتفاقم مخاوف إسرائيل بسبب المخاوف من أن الضغط الأمريكي على إسرائيل قد يشجع حماس ويعوق التقدم في المفاوضات. ولقد نقل المسؤولون الإسرائيليون رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة مفادها أن التركيز لابد وأن ينصب على الضغط على حماس، وليس إسرائيل، وأن إسرائيل تتوقع دعماً لا يتزعزع من حليفتها في حربها ضد حماس.

ويتطور الوضع على خلفية تصاعد التوترات في رفح، حيث سيطر الجيش الإسرائيلي على المعبر وسط مخاوف بشأن سلامة المدنيين. وأكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة تعيد تقييم شحنات الأسلحة إلى إسرائيل في ضوء أحداث رفح، مؤكدا معارضة واشنطن للأعمال التي لا تعطي الأولوية لسلامة المدنيين الفلسطينيين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشعر بالقيء.. فنانة شهيرة تكشف عن إحساسها أثناء تقديم بعض مشاهد القبلات

بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن| زيادة الدعم على بطاقات التموين.. وشرط وحيد للتطبيق

عادي ومستعجل.. أسعار استخراج جواز السفر بعد تطبيق الزيادة الأخيرة

وفاة والدة الفنان كريم عبدالعزيز.. والجنازة غدا من مسجد الرحمن الرحيم

بشرى سارة لراغبي حجز شقق الإسكان 90 مترا بمقدم 30 ألف جنيه

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024.. تفاصيل مهمة بشأنه الآن

هل انفصلت أصالة عن زوجها فائق حسن ؟

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات وتستمر للجمعة

ترشيحاتنا

10 توصيات في ختام المؤتمر الثالث لمبادرة اسمع واتكلم بمرصد الأزهر

أحمد موسى : مصر لا تتحمل أي مسؤولية أمنية في غزة

القبض على إثيوبي يهرب المخدرات إلى السعودية

جيشنا على الحدود.. أحمد موسى: محدش يهز ثقتنا في بلدنا

بالقوة الضاربة| تشكيل ريال مدريد لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي أوروبا

مصدر رفيع المستوى: الوفد الأمني المصري أكد لأطراف التفاوض بشأن غزة خطورة التصعيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة وصدمة| الترجي يُصعد 8 لاعبين شباب.. والأهلي يفتقد 4 نجوم

بباروكة من ورق الجرايد.. رحمة أحمد تثير الجدل بفستان أبيض عبر إنستجرام|صور

في يومه العالمي| جمال شعبان : تحياتي لكل حمار مورد رزق لأسرة بسيطة

من الأهرامات.. نرمين الفقي تثير ضجة بظهورها | شاهد

فيديو

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-