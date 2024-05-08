عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعادة نظر.. صندوق النقد الدولى يكشف مفاجأة عن الدولار الأمريكى

صدى البلد

أكد صندوق النقد الدولي أن هناك تنويع تدريجي لاحتياطيات العملات الأجنبية بعيدًا عن الدولار الأمريكي، إلا أنها لا تزال مهيمنة في تمويل التجارة العالمية. ومع ذلك، هناك تغيرات ملحوظة في تكوين العملة لتمويل التجارة، وخاصة بالنسبة للبلدان ذات الميول الصينية، حيث زادت حصة الرنمينبي.

 

في أعقاب الأحداث العالمية غير المسبوقة، من جائحة كوفيد-19 إلى الصراعات الجيوسياسية، يشهد مشهد التجارة العالمية تحولا كبيرا، تلقي جيتا جوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، الضوء على هذه التحولات في خطاب ألقته مؤخرا في معهد ستانفورد لأبحاث السياسات الاقتصادية.

وأعلنت جوبيناث أن “بعض الدول تعيد النظر في اعتمادها الكبير على الدولار الأمريكي، في المعاملات والاحتياطيات الدولية”. 
 

زيادة القيود التجارية والعقوبات المالية

أحد الاتجاهات الرئيسية التي لوحظت هو إعادة تقييم الشركاء التجاريين وتدفقات الاستثمار على أساس الاعتبارات الاقتصادية واعتبارات الأمن القومي. وقد أدت عملية إعادة التقييم هذه إلى زيادة القيود التجارية والعقوبات المالية، وخاصة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وقد أثارت مثل هذه الإجراءات مخاوف بشأن تجزئة النظام التجاري العالمي واحتمال عكس المكاسب الناجمة عن التكامل الاقتصادي.

وعلى الرغم من هذه التحديات، لا توجد علامات واضحة على تراجع العولمة على المستوى الإجمالي. ومع ذلك، تحت السطح، هناك دلائل تشير إلى زيادة التشرذم، مع إعادة توجيه تدفقات التجارة والاستثمار على طول خطوط جيوسياسية. على سبيل المثال، أدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين إلى انخفاض حصصهما التجارية الثنائية، في حين تراجعت التجارة المباشرة بين روسيا والغرب بسبب العقوبات.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم 8 مايو 2024

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

عالم منقسم إلى ثلاث كتل

تسلط جوبيناث الضوء على عالم منقسم إلى ثلاث كتل: كتلة تميل إلى الولايات المتحدة، وكتلة تميل إلى الصين، وكتلة من دول عدم الانحياز. يظهر التحليل انخفاضًا كبيرًا في نمو التجارة بين الدول ذات الميول الأمريكية والدول ذات الميول الصينية مقارنة بنمو التجارة داخل الكتلة. علاوة على ذلك، تراجعت التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر بين الكتل بشكل أكبر في أعقاب التوترات الجيوسياسية.

ومع ذلك، يتم إعادة توجيه بعض التجارة والاستثمار عبر دول ثالثة، مما يعوض جزئيًا عن تآكل الروابط المباشرة بين المنافسين الجيوسياسيين. وتؤكد هذه الظاهرة، التي تسهلها الدول "الواصلة" مثل المكسيك وفيتنام، على التعقيد الذي تتسم به ديناميكيات التجارة العالمية في المناخ الجيوسياسي الحالي.

وتمتد الآثار المترتبة على هذه التحولات إلى ما هو أبعد من التجارة لتشمل النظام النقدي الدولي وتكوين العملة. 

تكاليف اقتصادية باهظة 

وبالنظر إلى المستقبل، فإن التكاليف الاقتصادية المترتبة على التفتت على طول الخطوط الجيوسياسية قد تكون باهظة. ومن الممكن أن تؤدي القيود التجارية والتفتت المالي إلى تقليص مكاسب الكفاءة الناجمة عن التخصص، والحد من اقتصاديات الحجم الكبير، والحد من المنافسة. ويمكن أن يؤدي التجزئة المالية أيضا إلى إضعاف تقاسم المخاطر الدولية وزيادة مخاطر الأزمات.

وللتخفيف من هذه المخاطر، تؤكد جوبيناث على أهمية تعزيز النظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف القائم على القواعد والنظام النقدي الدولي. ويتطلب هذا استعادة آلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية التي تعمل بكامل طاقتها، ومعالجة إعانات الدعم والقيود التجارية المتعلقة بالأمن الوطني، وتعزيز الشفافية والكفاءة في المعاملات عبر الحدود.

علاوة على ذلك، هناك حاجة إلى خطوات عملية لإعادة بناء الثقة وتعزيز التعاون الدولي. إن الحوار بين المتنافسين الجيوسياسيين، والمشاركة مع دول عدم الانحياز، والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل تغير المناخ، يشكل ضرورة أساسية لمنع المزيد من التفتت والحفاظ على المكاسب الناجمة عن التكامل الاقتصادي.

يتطلب التعامل مع المشهد الجيوسياسي المتطور بذل جهود متضافرة لدعم التعددية، وتعزيز الشفافية، وبناء الثقة بين الدول. إن الفشل في القيام بذلك يهدد بتقويض الاستقرار الاقتصادي العالمي والازدهار في عالم متزايد الترابط.

صندوق النقد الدولى العملات الاجنبية الدولار الدولار الأمريكى سعر الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحركة المدنية تساند الجيش المصري وتطالب بإلغاء كامب ديفيد

بالمايوه.. ناهد السباعي وغادة عادل تثيران الجدل على إنستجرام

قرار عاجل لـ التعليم في إلقاء معلمة ماء مغليًا على تلميذة بالجيزة

بشرى سارة لراغبي حجز شقق الإسكان 90 مترا بمقدم 30 ألف جنيه

بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن| زيادة الدعم على بطاقات التموين.. وشرط وحيد للتطبيق

احتياطي إستراتيجي.. مصر تشتري 420 ألف طن قمح روسي وروماني

قوات عربية تصل إلى تركيا للمشاركة في التمرين المشترك متعدد الجنسيات

عادي ومستعجل.. أسعار استخراج جواز السفر بعد تطبيق الزيادة الأخيرة

موضوعات متعلقة

رغم الهيمنة.. صندوق النقد الدولي يعلن تراجع الاعتماد على الدولار عالميًا

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

ترشيحاتنا

الإمارات تخصّص 15 مليون دولار لمساعدة المتضررين من الفيضانات بكينيا

مصدر رفيع المستوى: استمرار جولة المفاوضات الحالية.. وجارٍ مناقشة بعض التفاصيل

نتنياهو يراوغ.. حماس: لا نقبل تحكم إسرائيل بمعبر رفح من الجانب الفلسطيني

الرئاسة الفلسطينية: ندعم موقف مصر الشقيقة من التهجير وإدخال المساعدات

أيمن أبو عمر: الإسراف في تكاليف الزواج سبب نزع البركة من البيوت

شاب يشعل النار في نفسه وسط الشارع بالعمرانية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك المشوي؟.. نتائج غير متوقعة

بعد انخفاضها 170 ألف جنيه.. أحدث أسعار هيونداي أكسنت

الإرشاد البيطري يقدم طرق تخزين البطاطس والبصل .. بالخطوات

فرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان أنغام في دبي تشعل السوشيال ميديا

فيديو

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-