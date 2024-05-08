إعادة نظر.. صندوق النقد الدولى يكشف مفاجأة عن الدولار الأمريكى

أكد صندوق النقد الدولي أن هناك تنويع تدريجي لاحتياطيات العملات الأجنبية بعيدًا عن الدولار الأمريكي، إلا أنها لا تزال مهيمنة في تمويل التجارة العالمية. ومع ذلك، هناك تغيرات ملحوظة في تكوين العملة لتمويل التجارة، وخاصة بالنسبة للبلدان ذات الميول الصينية، حيث زادت حصة الرنمينبي.

في أعقاب الأحداث العالمية غير المسبوقة، من جائحة كوفيد-19 إلى الصراعات الجيوسياسية، يشهد مشهد التجارة العالمية تحولا كبيرا، تلقي جيتا جوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، الضوء على هذه التحولات في خطاب ألقته مؤخرا في معهد ستانفورد لأبحاث السياسات الاقتصادية.

وأعلنت جوبيناث أن “بعض الدول تعيد النظر في اعتمادها الكبير على الدولار الأمريكي، في المعاملات والاحتياطيات الدولية”.



زيادة القيود التجارية والعقوبات المالية

أحد الاتجاهات الرئيسية التي لوحظت هو إعادة تقييم الشركاء التجاريين وتدفقات الاستثمار على أساس الاعتبارات الاقتصادية واعتبارات الأمن القومي. وقد أدت عملية إعادة التقييم هذه إلى زيادة القيود التجارية والعقوبات المالية، وخاصة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وقد أثارت مثل هذه الإجراءات مخاوف بشأن تجزئة النظام التجاري العالمي واحتمال عكس المكاسب الناجمة عن التكامل الاقتصادي.

وعلى الرغم من هذه التحديات، لا توجد علامات واضحة على تراجع العولمة على المستوى الإجمالي. ومع ذلك، تحت السطح، هناك دلائل تشير إلى زيادة التشرذم، مع إعادة توجيه تدفقات التجارة والاستثمار على طول خطوط جيوسياسية. على سبيل المثال، أدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين إلى انخفاض حصصهما التجارية الثنائية، في حين تراجعت التجارة المباشرة بين روسيا والغرب بسبب العقوبات.

عالم منقسم إلى ثلاث كتل

تسلط جوبيناث الضوء على عالم منقسم إلى ثلاث كتل: كتلة تميل إلى الولايات المتحدة، وكتلة تميل إلى الصين، وكتلة من دول عدم الانحياز. يظهر التحليل انخفاضًا كبيرًا في نمو التجارة بين الدول ذات الميول الأمريكية والدول ذات الميول الصينية مقارنة بنمو التجارة داخل الكتلة. علاوة على ذلك، تراجعت التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر بين الكتل بشكل أكبر في أعقاب التوترات الجيوسياسية.

ومع ذلك، يتم إعادة توجيه بعض التجارة والاستثمار عبر دول ثالثة، مما يعوض جزئيًا عن تآكل الروابط المباشرة بين المنافسين الجيوسياسيين. وتؤكد هذه الظاهرة، التي تسهلها الدول "الواصلة" مثل المكسيك وفيتنام، على التعقيد الذي تتسم به ديناميكيات التجارة العالمية في المناخ الجيوسياسي الحالي.

وتمتد الآثار المترتبة على هذه التحولات إلى ما هو أبعد من التجارة لتشمل النظام النقدي الدولي وتكوين العملة.

تكاليف اقتصادية باهظة

وبالنظر إلى المستقبل، فإن التكاليف الاقتصادية المترتبة على التفتت على طول الخطوط الجيوسياسية قد تكون باهظة. ومن الممكن أن تؤدي القيود التجارية والتفتت المالي إلى تقليص مكاسب الكفاءة الناجمة عن التخصص، والحد من اقتصاديات الحجم الكبير، والحد من المنافسة. ويمكن أن يؤدي التجزئة المالية أيضا إلى إضعاف تقاسم المخاطر الدولية وزيادة مخاطر الأزمات.

وللتخفيف من هذه المخاطر، تؤكد جوبيناث على أهمية تعزيز النظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف القائم على القواعد والنظام النقدي الدولي. ويتطلب هذا استعادة آلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية التي تعمل بكامل طاقتها، ومعالجة إعانات الدعم والقيود التجارية المتعلقة بالأمن الوطني، وتعزيز الشفافية والكفاءة في المعاملات عبر الحدود.

علاوة على ذلك، هناك حاجة إلى خطوات عملية لإعادة بناء الثقة وتعزيز التعاون الدولي. إن الحوار بين المتنافسين الجيوسياسيين، والمشاركة مع دول عدم الانحياز، والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل تغير المناخ، يشكل ضرورة أساسية لمنع المزيد من التفتت والحفاظ على المكاسب الناجمة عن التكامل الاقتصادي.

يتطلب التعامل مع المشهد الجيوسياسي المتطور بذل جهود متضافرة لدعم التعددية، وتعزيز الشفافية، وبناء الثقة بين الدول. إن الفشل في القيام بذلك يهدد بتقويض الاستقرار الاقتصادي العالمي والازدهار في عالم متزايد الترابط.