عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طلاب 2 ثانوي لمدير ادارة السلام التعليمية: امتحان اللغة العربية واضح

امتحانات الترم الثاني
امتحانات الترم الثاني 2024

تفقد حاتم ممدوح، مدير عام إدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ لصفوف النقل بمدرسة الشهيد أحمد أبو بكر الثانوية الصناعية العسكرية.

واطمأن مدير عام إدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة على انتظام سير اللجان الامتحانية داخل المدرسة  حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية.

وأكد طلاب 2 ثانوي الموجودين في لجنة مدرسة الشهيد أحمد أبو بكر الثانوية الصناعية العسكرية لمدير عام إدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة ، على وضوح الورقة الامتحانية اليوم ، وأشادوا بتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات.

تشهد الآن لجان امتحانات الترم الثاني 2024 بجميع مدارس الجمهورية حالة من الهدوء، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات بتركيز شديد.

وأكدت غرف عمليات المديريات والإدارات التعليمية، أنه لم يتم رصد أي شكاوى من أي من لجان امتحانات الترم الثاني 2024 اليوم، مشيرة إلى أن العملية الامتحانية تسير بشكل جيد في المدارس.

وكانت قد انطلقت أمس الأربعاء امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب صفوف النقل في المدارس وسط إلتزام تام بالقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية.

وبالنسبة للمرحلة الثانوية بدأت امتحانات الصف الاول الثانوي امس بالقاهرة والجيزة ، فيما انطلقت اليوم، الخميس 9 مايو 2024، امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 الترم الثاني، في جميع المدارس على مستوى محافظتي القاهرة والجيزة.

وفقا لـ جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 الترم الثاني محافظة القاهرة، يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم امتحان اللغة العربية لمدة 3 ساعات من 9 صباحا حتى 12 ظهرا.

كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي 2024 بمحافظة الجيزة اليوم أيضا، امتحان اللغة العربية لمدة ثلاث ساعات من 8:30 صباحا حتى 11:30 صباحا.

امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| الدولار يتراجع بشكل قوي بعد بيان البنك المركزي

الإمارات.. وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

60 جنيهًا| أسعار البيض تنخفض إلى مستويات قياسية والفراخ مفاجأة

بـ 50 مليون جنيه| أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية.. وناديه يسعى لتجديد عقده

200 جنيه في لحظات|زيادة جديدة بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا المستوى

شبانة يفجرها: تأجيل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

لأول مرة| بايدن يهدد إسرائيل .. ويخشى من نفاد الصبر المصري

شوبير يحذر الأهلي من الخداع بهذا الأمر قبل النهائي الافريقي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

سرايا القدس تقصف الجنود الإسرائيليين المتوغلين في مدينة رفح بالهاون|تفاصيل

وسط حراسة مشددة.. وصول المتهم في قضية طفلة مدينة نصر جانيت للمحكمة

خبير حقوقي: مصر تمتلك ترسانة تشريعات وقوانين تضمن الحريات العامة

الأوقاف: توزيع 134 طن لحوم وسلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية الأسبوع المقبل

انطلاق أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة

موعد بدء أعمال مكتب تنسيق الجامعات 2024 لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكم قضائي.. من هو المتهم بتزييف نسبة المشاهدات على المنصات الرقمية؟

خليكى زى ياسمين عبد العزيز.. إتيكيت التعامل مع الرجل بعد الانفصال

قراراتها محسوبة وطموحها عالٍ.. 7 صفات لامرأة برج الجدي تعكسها ياسمين عبدالعزيز

نشرة المرأة والصحة| إطلالة المذيعة لينة الطهطاوي في عقد قرانها.. 5 طرق سحرية لمنع رائحة الفم الكريهة| تفاصيل

فيديو

بعد إصابته بالسرطان.. أول مقطع فيديو لـ محمد عبده بمنزله

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-