طلاب 2 ثانوي لمدير ادارة السلام التعليمية: امتحان اللغة العربية واضح

تفقد حاتم ممدوح، مدير عام إدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ لصفوف النقل بمدرسة الشهيد أحمد أبو بكر الثانوية الصناعية العسكرية.

واطمأن مدير عام إدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة على انتظام سير اللجان الامتحانية داخل المدرسة حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية.

وأكد طلاب 2 ثانوي الموجودين في لجنة مدرسة الشهيد أحمد أبو بكر الثانوية الصناعية العسكرية لمدير عام إدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة ، على وضوح الورقة الامتحانية اليوم ، وأشادوا بتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات.

تشهد الآن لجان امتحانات الترم الثاني 2024 بجميع مدارس الجمهورية حالة من الهدوء، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات بتركيز شديد.

وأكدت غرف عمليات المديريات والإدارات التعليمية، أنه لم يتم رصد أي شكاوى من أي من لجان امتحانات الترم الثاني 2024 اليوم، مشيرة إلى أن العملية الامتحانية تسير بشكل جيد في المدارس.

وكانت قد انطلقت أمس الأربعاء امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب صفوف النقل في المدارس وسط إلتزام تام بالقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية.

وبالنسبة للمرحلة الثانوية بدأت امتحانات الصف الاول الثانوي امس بالقاهرة والجيزة ، فيما انطلقت اليوم، الخميس 9 مايو 2024، امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 الترم الثاني، في جميع المدارس على مستوى محافظتي القاهرة والجيزة.

وفقا لـ جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 الترم الثاني محافظة القاهرة، يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم امتحان اللغة العربية لمدة 3 ساعات من 9 صباحا حتى 12 ظهرا.

كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي 2024 بمحافظة الجيزة اليوم أيضا، امتحان اللغة العربية لمدة ثلاث ساعات من 8:30 صباحا حتى 11:30 صباحا.

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024