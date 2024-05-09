بدء امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي بالبحر الأحمر

انطلقت صباح اليوم الخميس، امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الصف الأول والثاني من المرحلة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر. وبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات في مختلف مدارس المحافظة 20956 طالبا وطالبة في فئات "عام ومهني"، وفقاً للجدول الزمني المحدد مسبقاً.

أوضح هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنه تم التنسيق الجيد مع الجهات الأمنية لتأمين المدارس والمباني التعليمية والكنترولات.

تم وضع خطة متكاملة لضمان سلامة الطلاب أثناء سير الامتحانات وإعلان النتائج، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض وضمان سلامة الجميع.

وأضاف "منير" أن غرف عمليات المديرية والإدارات المختلفة لم تسجل أي معوقات أو خروقات خلال فترة امتحانات النقل للمراحل الأخرى التي بدأت يوم أمس الأربعاء. كما أوضح أنه تم تشكيل غرف عمليات للمتابعة في كل إدارة تعليمية، ويتم رصد أي مخالفات بشكل فوري، مؤكداً أن الامتحانات جرت في يومها الأول دون تسجيل أي مخالفات أو معوقات لسيرها.

وختم وكيل تعليم البحر الأحمر بالتأكيد على جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل.