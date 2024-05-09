امتحانات الترم الثاني 2024| تداول الاسئلة والاجابات على جروبات الغش بتليجرام الآن

تشهد الآن جروبات الغش على تطبيق تليجرام تداولا لصور قيل انها تخص اسئلة واجابات الامتحانات التي يؤديها طلاب المدارس الآن داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2024

يأتي ذلك بعد دقائق من توزيع أوراق الأسلة في لجان امتحانات الترم الثاني 2024 على طلاب مختلف الصفوف الدراسية.

جروبات الغش في الامتحانات

ومن ابرز الامتحانات المتداولة الان على جروبات الغش على تليجرام :امتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي بمحافظة الجيزة، وامتحان اولى ثانوي صنايع.

ومن جانبها أكدت غرف عمليات المديريات والادارات التعليمية انه جاري تتبع الصور المتداولة للتاكد من صحتها وضبط مصوريها لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم .

وكانت قد حذرت وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية جميع الطلاب من الانسياق وراء جروبات شاومينج واعوانه سواء على تليجرام او فيس بوك، حيث تم التأكيد على أن أي محاولة للغش او لتصوير الامتحان سوف تعرض صاحبها للعقاب فورا وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لضوابط العملية الامتحانية في المدارس.

ممنوعات في لجان الامتحانات

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة منع الطلاب من حيازة السماعات، أوالساعات الإلكترونية أو أى وسيلة من وسائل الغش نهائياً، مع تحذير الطلاب من أن أي محاولة للغش ستعتبر ستؤدي إلى إحالة الطالب للتحقيق وتحريز الجهاز المستعمل فى الغش وإلغاء الامتحان للطلاب وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، وقانون 205 لسنة 2020.