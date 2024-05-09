هدوء لجان امتحانات الترم الثاني 2024 بالمدارس|وغرف العمليات: لا شكاوى حتى الآن

تشهد الآن لجان امتحانات الترم الثاني 2024 بجميع مدارس الجمهورية حالة من الهدوء، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات بتركيز شديد.

وأكدت غرف عمليات المديريات والإدارات التعليمية، أنه لم يتم رصد أي شكاوى من أي من لجان امتحانات الترم الثاني 2024 اليوم، مشيرة إلى أن العملية الامتحانية تسير بشكل جيد في المدارس.

انطلاق امتحانات الترم الثاني

وانطلقت اليوم، الخميس 9 مايو 2024، امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 الترم الثاني، في جميع المدارس على مستوى محافظتي القاهرة والجيزة.

وفقا لـ جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 الترم الثاني محافظة القاهرة، يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم امتحان اللغة العربية لمدة 3 ساعات من 9 صباحا حتى 12 ظهرا.

كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي 2024 بمحافظة الجيزة اليوم أيضا، امتحان اللغة العربية لمدة ثلاث ساعات من 8:30 صباحا حتى 11:30 صباحا.

جروبات الغش

وتشهد الآن جروبات الغش على تطبيق تليجرام تداولا لصور قيل إنها تخص أسئلة وإجابات الامتحانات التي يؤديها طلاب المدارس الآن داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2024.

يأتي ذلك بعد دقائق من توزيع أوراق الأسئلة في لجان امتحانات الترم الثاني 2024 على طلاب مختلف الصفوف الدراسية.

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024