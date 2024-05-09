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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون امتحان اللغة العربية بالقاهرة والجيزة

امتحانات الترم الثاني
امتحانات الترم الثاني 2024

تنطلق اليوم الخميس الموافق 9 مايو 2024 امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 الترم الثاني ، في جميع المدارس على مستوى محافظتي القاهرة والجيزة .

وفقا لـ جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 الترم الثاني محافظة القاهرة ، يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم امتحان اللغة العربية لمدة 3 ساعات من 9 صباحا حتى 12 ظهرا.

كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي 2024 بمحافظة الجيزة اليوم أيضا ، امتحان اللغة العربية لمدة ثلاث ساعات من 8:30 صباحا حتى 11:30 صباحا.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 محافظة القاهرة

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 

الخميس 9 مايو : اللغة العربية

الأحد 12 مايو : تطبيقات الرياضيات + جغرافيا

الثلاثاء 14 مايو : اللغة الاجنبية الاولى

الخميس 16 مايو : جبر وتفاضل وحساب مثلثات

الأحد 19 مايو : الفيزياء + التاريخ

الثلاثاء 21 مايو : اللغة الاجنبية الثانية + الكيمياء + علم النفس والاجتماع

الخميس 23 مايو : أحياء + الفلسفة

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 محافظة الجيزة

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 محافظة الجيزة

الخميس 9 مايو : اللغة العربية

الأحد 12 مايو : اللغة الأجنبية الثانية + الأحياء + علم النفس

الثلاثاء 14 مايو : الكيمياء + الفلسفة

الخميس 16 مايو : الفيزياء + التاريخ

الأحد 19 مايو : تطبيقات الرياضيات + الجغرافيا

الثلاثاء 21 مايو : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 23 مايو : جبر وتفاضل وحساب مثلثات

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