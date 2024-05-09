طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون امتحان اللغة العربية بالقاهرة والجيزة

تنطلق اليوم الخميس الموافق 9 مايو 2024 امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 الترم الثاني ، في جميع المدارس على مستوى محافظتي القاهرة والجيزة .

وفقا لـ جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 الترم الثاني محافظة القاهرة ، يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم امتحان اللغة العربية لمدة 3 ساعات من 9 صباحا حتى 12 ظهرا.

كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي 2024 بمحافظة الجيزة اليوم أيضا ، امتحان اللغة العربية لمدة ثلاث ساعات من 8:30 صباحا حتى 11:30 صباحا.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 محافظة القاهرة

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024

الخميس 9 مايو : اللغة العربية

الأحد 12 مايو : تطبيقات الرياضيات + جغرافيا

الثلاثاء 14 مايو : اللغة الاجنبية الاولى

الخميس 16 مايو : جبر وتفاضل وحساب مثلثات

الأحد 19 مايو : الفيزياء + التاريخ

الثلاثاء 21 مايو : اللغة الاجنبية الثانية + الكيمياء + علم النفس والاجتماع

الخميس 23 مايو : أحياء + الفلسفة

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 محافظة الجيزة

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 محافظة الجيزة

الخميس 9 مايو : اللغة العربية

الأحد 12 مايو : اللغة الأجنبية الثانية + الأحياء + علم النفس

الثلاثاء 14 مايو : الكيمياء + الفلسفة

الخميس 16 مايو : الفيزياء + التاريخ

الأحد 19 مايو : تطبيقات الرياضيات + الجغرافيا

الثلاثاء 21 مايو : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 23 مايو : جبر وتفاضل وحساب مثلثات