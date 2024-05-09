طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون امتحان اللغة العربية بالقاهرة والجيزة

تنطلق اليوم الخميس الموافق 9 مايو 2024 امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 الترم الثاني ، في جميع المدارس على مستوى محافظتي القاهرة والجيزة .
وفقا لـ جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 الترم الثاني محافظة القاهرة ، يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم امتحان اللغة العربية لمدة 3 ساعات من 9 صباحا حتى 12 ظهرا.
كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي 2024 بمحافظة الجيزة اليوم أيضا ، امتحان اللغة العربية لمدة ثلاث ساعات من 8:30 صباحا حتى 11:30 صباحا.
جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 محافظة القاهرة
الخميس 9 مايو : اللغة العربية
الأحد 12 مايو : تطبيقات الرياضيات + جغرافيا
الثلاثاء 14 مايو : اللغة الاجنبية الاولى
الخميس 16 مايو : جبر وتفاضل وحساب مثلثات
الأحد 19 مايو : الفيزياء + التاريخ
الثلاثاء 21 مايو : اللغة الاجنبية الثانية + الكيمياء + علم النفس والاجتماع
الخميس 23 مايو : أحياء + الفلسفة
جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 محافظة الجيزة
الخميس 9 مايو : اللغة العربية
الأحد 12 مايو : اللغة الأجنبية الثانية + الأحياء + علم النفس
الثلاثاء 14 مايو : الكيمياء + الفلسفة
الخميس 16 مايو : الفيزياء + التاريخ
الأحد 19 مايو : تطبيقات الرياضيات + الجغرافيا
الثلاثاء 21 مايو : اللغة الأجنبية الأولى
الخميس 23 مايو : جبر وتفاضل وحساب مثلثات