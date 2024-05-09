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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأحد .. انطلاق ملتقى التوظيف الأول لمركز التطوير المهني بجامعة سوهاج

صدى البلد

تنطلق فعاليات ملتقى التوظيف الأول بجامعة سوهاج والذي ينظمه مركز تطوير المهني بالجامعة، يوم الأحد القادم الموافق ١٢ مايو ٢٠٢٤، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن الملتقى يهدف إلى توفير فرص عمل وتدريب الخريجين وطلاب السنوات النهائية، مؤكداً على أنه سيكون فرصة متميزة لكافة الطلاب للتواصل الفعال مع الشركات والتعرف على احتياجات سوق العمل.

وتسعى الجامعة  إلى سد الفجوة بين احتياجات السوق والبرامج التي تقدمها الجامعة لطلابها وذلك بالتعرف على احتياجات السوق وتطوير برامجها بما يتواكب مع تلك الاحتياجات.

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن سوف يشارك بالملتقي اكثر من ٢٠ شركة في مختلف المجالات، إلى جانب مشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة سوهاج.

وقال انه سيقام معرض لمشاريع الشباب علي هامش الملتقي ومركز تكنولوجيا المعلومات وحياة كريمة، بالإضافة إلى أنه عقد عدة جلسات نقاشية علي هامش الملتقى خاصة بمجال التوظيف وسوق العمل في قطاع المدارس و القطاع التكنولوجي والهندسي والقطاع القانوني وتنمية المجتمع، و كذلك جلسة عن ريادة الأعمال و تمويل المشروعات.

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وأوضح الدكتور سيد جبريل مدير المركز، أن الملتقى يعتبر الملتقى الواقعي الأول بالمشاركة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك بعد المشاركة في 5 ملتقيات أونلاين سابقة، مشيراً إلى أنه سبق التجهيز للطلاب بتدريب عدد كبير من الخريجين والطلاب علي ورش لكيفية كتابة السيرة الذاتية وعمل جلسات فردية للطلاب لمراجعة السيرة الذاتية، بواسطة فريق عمل المركز المدرب علي إعطاء ورش التدريب المهني.

ومن الجدير بالذكر أن الشركات المشاركة بالملتقى هم "كونتكت، وريفي، و مصر للأسمنت قنا، وقباء الهندسية، ومجموعة ضيف الله مدارس سيتي ومدارس سيتي الجديدة بمدينة سوهاج الجديدة، وفندق النيل، ومستشفى مصر وجمعية تحسين أوضاع المرأه والطفل.

وشركة 360 للتسويق، وماكو وأي بلانت، ومدارس المناهل الخاصة، وشركة ايرا كير لمستحضرات التجميل، وشركة دايمنشن، وشركة مرتضي، وشركة رامي مغربي، وشركة كيان، واوميديا، مدرسة ايليت ومصر للسياحة شركة تنمية والجمعية الأقليمية للتنمية والمشروعات بسوهاج.

ومن الجدير بالذكر انه للتقديم بملتقي التوظيف ⬇️
بالسيرة ذاتية (CV/Resume) خلال الرابط التالى ⬇️
https://forms.gle/jVLypCX5hwMGdLK69
والتواصل عن طريق رابط الواتس ⬇️
https://chat.whatsapp.com/IN7h2hLVENx8G176B7qKR7

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