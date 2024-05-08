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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة سوهاج تحصد المركز الخامس في المسابقة القومية للبحوث الاجتماعية بحلوان

صدى البلد

اعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن حصد الطالب عبدالرحمن صفوت محمود بالفرقة الثالثة بكلية التمريض بجامعة سوهاج، المركز الخامس على مستوى الجامعات المصرية والأكاديمية، في المسابقة القمية للبحوث الاجتماعية.

والتي نظمتها جامعة حلوان للعام الجامعي الحالي، تحت عنوان "العلاقات الأسرية وأثرها على ظاهرة التنمر ودور المجتمع في مواجهتها".

وهنأ رئيس الجامعة، الطالب عبد الرحمن لحصوله علي المركز الخامس، مؤكداً ان الجامعة تقدم كافة اوجه الدعم للطلاب المتميزين في كافة الانشطة الطلابية، إشراك الطلاب في فحص ودراسة القضايا والمشاكل التي يواجهها المجتمع المصري والبحث عن حلول لها من خلال الأبحاث المقدمة، وذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة بتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الطلابية.

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وأوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان المسابقة تناولت عدة محاور لموضوع البحث بشكل يسهم في وضع حلول جذرية له، موضحاً أن ظاهرة التنمر تؤرق المجتمعات على نطاق عالمي وليس محلي فقط.

ما يجعلها من المشكلات المتأصلة في تلك المجتمعات وتؤدي إلى عواقب وخيمة أهمها الانتحار، ويليه جرائم الانتقام أو إخراج شخص غير متزن نفسياً غير نافع لمحيطه الاجتماعي.

وأشار صبري محمد مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية وأسماء عمر مدير إدارة النشاط الاجتماعيإلى أن عدد الجامعات المشاركة بالمسابقة ٢٢ جامعة، وبلغت عدد الأبحاث المشاركة في المسابقة بلغت ٨٣ بحث.

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