جامعة سوهاج تنجح في تطبيق مبادرة زراعة الأسطح

تفقد الدكتور حسان النعمانى، رئيس جامعة سوهاج، المرحلة الثالثة من زراعة الأسطح بكلية العلوم، والتي تمثل جزءاً من سلسلة المبادرات التي تنفذها الجامعة خلال الفترة السابقة، في إطار المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" والاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة مصر 2030.

وذلك بصحبة الدكتور عبد الناصر يس، والدكتور خالد عمران، نائبي رئيس الجامعة، والدكتور حازم المشنب، عميد الكلية، والمحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم.

جامعة سوهاج

وقال الدكتور حسان النعماني إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تفعيل المبادرات الهادفة لمواجهة التغيرات المناخية والإحتباس الحراري، وضعت إدارة الجامعة خطة زمنية لتعميم المشروع على أسطح جميع الكليات لتعظيم الاستفادة منه.

ولتحويل الكليات إلى أماكن منتجة، لاستغلال مساحاتها في زراعة نباتات مثمرة من الخضر والفاكهة وغيرها لفوائدها الاقتصادية والغذائية والبيئية، بالإضافة إلى زيادة المساحات الخضراء الجمالية على أسطح المباني، مشيداً بدور كلية العلوم في تنفيذ تلك المبادرة لما لها من مردود بيئي وصحي واقتصادي واجتماعي.

وأشار الدكتور حازم المشنب إلى أن هذه التجربه تعمل على نشر ثقافة الوعي البيئي والتغيرات المناخية، وزيادة نسبة الأكسجين، إلى جانب إضافة لوحات جماليه للسطح، ومنع حدوث الحرائق نتيجة تراكم المخلفات.

ولفت إلى أن من أهم أولويات الكلية هو دعم أهداف التنمية المستدامة.