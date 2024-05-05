محافظ سوهاج: رفع درجة التأهب بالمستشفيات استعدادا للاحتفال بشم النسيم

وجه اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، برفع درجة الإستعداد القصوى بالمستشفيات العامة والمركزية، وتوفير أمصال ولقاحات حالات التسمم،خلال الاحتفال بشم النسيم غدا "الأثنين".

ولفت المحافظ - في تصريح له اليوم - إلى أنه وجه بالغاء اجازات جميع الأطباء، ومضاعفة أعدادهم في أقسام الطوارئ، ونشر سيارات الإسعاف بالقرب من أماكن تجمعات المواطنين كالميادين والحدائق العامة والمتنزهات، والمعديات النهرية، تحسباً لأية ظروف طارئة.

وشدد على ضرورة فتح المتنزهات والحدائق العامة والملاعب ومراكز الشباب أمام المواطنين بالمجان،مع تكثيف أعمال النظافة والتواجد الأمني ضماناً لاستمتاع المواطنين بالأعياد، وتشكيل حملات مكثفة من الوحدات المحلية، والأجهزة التنفيذية، لرفع مخلفات الإحتفال ونظافة الشوارع والميادين أولاً بأول.

وأكد ضرورة تكثيف الحملات والرقابة لمنع إقامة أية مبان مخالفة لأحكام القوانين والتعديات على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة خلال الإجازة، والتعامل مع المخالفات بكل حزم، والتصدي لكافة أنواع الإشغالات بالشوارع والميادين، مشيراً إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسة بديوان عام المحافظة، وغرف فرعية بالمديريات، والمراكز، والمدن، والأحياء، لتلقي أى شكاوى أو بلاغات من المواطنين، والتعامل الفورى معها.

م ح و/رحا

/أ ش أ/