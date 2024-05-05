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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غرق عامل بترعة في سوهاج

صدى البلد

لقي عامل في بداية العقد الرابع من العمر مصرعه، غرقاً بترعة دائرة مركز سوهاج، وتم إنتشال الجثة بمعرفة وحدة الإنقاذ النهري وتبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية به.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده مصرع عامل غرقاً بترعة دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبین مصرع المدعو 'محمود ح.م.م' 30 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، وأفاد والده المدعو 'حنفي م.م.ح' 62 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بمضمون ما تقدم بأن نجله المذكور حال سيره على حافة الترعة المشار إليها إختل توازنه وسقط بها مما أدى لغرقه ووفاته، ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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