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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة سوهاج تطلق أولى قوافلها التوعوية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

صدى البلد

أطلقت جامعة سوهاج أولى قوافلها التوعوية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وذلك لمراكز وقري ونجوع  محافظة سوهاج، في اطار جهود الدولة المصرية لمكافحة هذه الظاهرة، حيث نفذت اولي القوافل بقرية الغريزات بمركز المراغة.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ان الجامعة تهتم بشكل كبير بتناول القضايا المجتمعية، وكذلك التحديات التي تقابل الشباب الجامعي بهدف الارتقاء بمداركهم وفهمهم السليم لكافة الموضوعات، موضحاً اهمية التوعية بتلك الظاهرة التي باتت من القضايا الشائكة وتحدياً اما أهداف الإصلاح والتنمية ومكتسبات الوطن ومقدراته.

واضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان الدولة تبذل مجهودات واسعة لمعالجة أسباب  هذه الظاهرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

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وذلك عن طريق المبادرات الرئاسية وتتفيذ الخطط التنموية الشاملة والواسعة النطاق، موضحاً ان قطاع خدمة المجتمع ينفذ سلسله من الندوات والقوافل التوعوية بهذه الظاهرة بهدف مكافحتها والقضاء عليها.

واشار الدكتور عماد صموئيل وهبة وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الي انه تم تنفيذ القافلة بالتعاون مع ثلاث كليات وهم كلية التربية، الآداب والحاسبات والذكاء الاصطناعي، حيث تم خلالها اللقاء مع أهالي قرية الغريزات ومعلميها وطلاب مدارسها، وتم التوجيه بضرورة التكاتف لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.

واهمية دور المؤسسات التعليمية في دعم جهود الدولة في موجهة هذه الظاهرة من خلال الأنشطة التعليمية والمناهج الدراسية والفعاليات المدرسية المختلفة.

واستعرض كلاً من الدكتور أحمد عبد الحكيم وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والدكتورة هبة عبد المعتمد المدرس بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب اهمية  دور الأسرة والمدرسة في تنشئة الأطفال والشباب علي احترام القوانين وعدم اللجوء للهجرة غير الشرعية، وأسباب الظاهرة وأضرارها وكيفية مواجهتها في المجتمع المصري.

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