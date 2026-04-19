في ذكرى رحيله .. صلاح السعدني أيقونة الدراما المصرية التي لا تغيب

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان المصري القدير صلاح السعدني، أحد أبرز أعمدة الفن في مصر والعالم العربي، والذي ترك إرثًا فنيًا ضخمًا ما زال حاضرًا في وجدان الجمهور حتى اليوم، رغم غيابه عن الساحة الفنية في سنواته الأخيرة.

وُلد السعدني عام 1943، وبدأ مسيرته الفنية في ستينيات القرن الماضي، ليشق طريقه بثبات نحو النجومية، مستندًا إلى موهبة فريدة وقدرة استثنائية على تجسيد الشخصيات بمختلف أبعادها الإنسانية. وقد تميز بأسلوبه الخاص الذي جمع بين البساطة والعمق، ما جعله قريبًا من قلوب المشاهدين.

وشهدت مسيرته العديد من المحطات البارزة، حيث قدم أعمالًا درامية وسينمائية أصبحت من كلاسيكيات الفن المصري، من بينها مشاركته في المسلسل الشهير "ليالي الحلمية"، الذي جسّد فيه شخصية "العمدة سليمان غانم"، وهي الشخصية التي لا تزال محفورة في ذاكرة الجمهور، لما حملته من تعقيد إنساني وصراع اجتماعي عميق.

كما تألق السعدني في عدد كبير من المسلسلات التي عكست واقع المجتمع المصري وتحولاته، ونجح في تقديم أدوار متنوعة ما بين الدراما الاجتماعية والكوميديا الهادفة، ليؤكد مكانته كأحد أكثر الفنانين قدرة على التنوع والإبداع.

وعلى مدار عقود، شكّل السعدني علامة فارقة في تاريخ الدراما، حيث تعاون مع كبار الكتاب والمخرجين، وشارك في أعمال ساهمت في تشكيل وعي أجيال كاملة، مقدّمًا نموذجًا للفن الراقي الذي يجمع بين المتعة والرسالة.

ورغم ابتعاده عن الأضواء في سنواته الأخيرة، ظل اسمه حاضرًا بقوة، حيث يحرص الجمهور على إعادة مشاهدة أعماله التي لم تفقد بريقها، بل ازدادت قيمة مع مرور الزمن.

وفي ذكرى رحيله، يستعيد الجمهور وزملاؤه في الوسط الفني مواقفه الإنسانية وأدواره الخالدة، مؤكدين أن صلاح السعدني لم يكن مجرد ممثل، بل كان مدرسة فنية متكاملة، ورمزًا من رموز الإبداع التي ستظل خالدة في ذاكرة الفن العربي.

ويبقى إرثه الفني شاهدًا على مسيرة استثنائية لفنان آمن بقيمة الفن الحقيقي، ونجح في أن يترك أثرًا لا يُمحى، ليظل اسمه حاضرًا في كل بيت عربي، ومع كل عمل درامي يحمل بصمته الخاصة.