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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انقطاع المياه بمدينة طما في سوهاج للقيام بأعمال الصيانة | اليوم

المياه
المياه

أعلنت شركة مياه سوهاج عن  انقطاع المياه بمدينة طما وقريتي سلامون ومشطا بمركز طما للقيام بأعمال اصلاح كسر فى خط مياه 1200 مم الناقل من محطه مياه السكساكه السطحية .

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن انقطاع المياه بمدينه طما  وقريتى سلامون ومشطا وتوابعهم بمركز طما وذلك اليوم الجمعة   من الساعة الواحدة صباحا  حتى الخامسة فجرا  من نفس اليوم  ولمدة اربع  ساعات  ، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال اصلاح كسر فى خط مياه 1200 مم الناقل من محطه مياه السكساكه السطحية .

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكتروني www.scww.com.eg وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.
وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة

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