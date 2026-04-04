تصعيد إسرائيلي لافت وغارات مكثفة تضرب الجنوب اللبناني

كشف أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية»، عن الأوضاع في لبنان وآخر التطورات بشأن الضربات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، موضحًا أن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ سلسلة من الغارات على عدة مناطق في الجنوب خلال الساعات القليلة الماضية، في تصعيد لافت على وتيرة الاستهدافات.

وأضاف «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء، أن من أبرز هذه الضربات تنفيذ حزام ناري على بلدة قانا، التابعة لقضاء صور، إلى جانب استهداف بلدة باتولي وعدد من البلدات الأخرى، فضلًا عن غارة استهدفت سيارة في بلدة برج الشمالي، حيث أدت شدة الانفجار إلى اندفاعها نحو منطقة مأهولة بالمدنيين قبل انفجارها، ما يرجّح ارتفاع عدد الضحايا.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي جدد، قبل قليل، استهداف الجسر الرابط بين سحمر ومناطق جنوب نهر الليطاني، وتحديدًا في منطقة مشغرة، رغم استهدافه في وقت سابق فجر اليوم، وذلك عقب تهديدات إسرائيلية بقطع هذا الجسر الحيوي الذي يربط ضفتي النهر في البقاع شرقي لبنان، في مسعى لعزل مناطق شمال الليطاني عن جنوبه.

وأوضح أن وتيرة العمليات البرية شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة، مرجحًا أن يكون ذلك مرتبطًا بالأحوال الجوية، إلا أن تحشدات جيش الاحتلال الإسرائيلي لا تزال مستمرة على تخوم مدينة بنت جبيل، في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني.

