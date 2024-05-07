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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

توفير فرص تدريبية لـ700 طالب خلال الملتقى الأول للتوظيف بـ"صيدلة سوهاج"

صدى البلد

نظمت كلية الصيدلة بجامعة سوهاج الملتقى التوظيفي الأول في نسخته الأولى بعنوان "فرصة"، بهدف لتأهيل وتدريب الطلاب وحديثي التخرج وإعدادهم لسوق العمل.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، ان الملتقى الأول هدف إلى فتح مسار جديد للطلاب للمضى قدماً في مهنتهم بالتعاون مع شركات وصناعات الأدوية الشهيرة،  والعمل على تقليل مشكلة البطالة.

وأضاف ان الملتقي نجح في توفير فرص تدريبية لأكثر من ٧٠٠ طالب وطالبة من كليات الصيدلة، بالشركات العديدة الوطنية والمتعددة الجنسيات المشاركة في الملتقى.

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وقتل الدكتور علام محمد عبد المنعم القائم بأعمال عميد الكلية، إن الملتقى التوظيفي يعد فرصة جيدة لاحتكاك طلاب السنوات الأخيرة والخريجين بسوق العمل، حيث شارك فيه عدد من شركات الدواء وسلاسل الصيدليات والمستشفيات،، موضحاً انه تم تسليم درع الملتقى للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة تقديراً لمجهوداته في إنجاح فعاليات الملتقي.

وأوضح الدكتور محمد صلاح الدين  وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن الملتقى شهد مشاركة عدد من عمداء كليات الصيدلة ووكلاؤها وأعضاء نقابة الصيدلة ومفتشي هيئة الدواء ومنتسبي وزارة الصحة، حيث جاءت مشاركتهم تأكيداً على أهمية الملتقى التوظيفى، ودعماً للطلاب وسعياً لتكرار التجربة في جامعات أخرى.

وذكر الدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، ان الملتقى سعى إلى تهيئة الطلاب والخريجين الجدد للتقدم لسوق العمل ورفع المهارات الذاتية لهم من خلال ورش العمل والندوات المصاحبة للملتقى، مشيراً إلى أن الملتقى نظمه طلاب Career camp بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر بالكلية.

وأشار الدكتور مصطفى عمر أبو العز مقرر عام الملتقى أن الملتقى يعد الأول من نوعه بالجامعة، حيث أتاح للطلاب التعرف على مسارات العمل المختلفة بعد التخرج، موضحاً  أن الملتقى تضمن عدداً من الندوات التعريفية في  مجال الصيدلة الإكلينيكية، وصيدلة الأورام،  كما تضمن ندوة عن مستحضرات التجميل وكيفية كتابة السيرة الذاتية واجتياز مقابلات العمل.

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