العنصر الثالث.. حزب الله يعلن مصرع أحد مقاتليه في جنوب لبنان

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الخميس، مصرع أحد مقاتليه ويدعي حسين أحمد حمدان "هادي" في جنوب لبنان جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على البلاد.

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين أحمد حمدان "هادي" مواليد عام 1992 من منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت وسكان بلدة الحلوسية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

كما أعلن حزب الله، في وقت سابق من اليوم، مصرع أحمد حسن معتوق "أبو جواد" في جنوب لبنان بسبب الغارات الإسرائيلية على البلاد.

وأيضا قال حزب الله أنه تم مصرع عنصر ثالث له يدعي علي أحمد حمزة "أبو أحمد" مواليد عام 1958 من بلدة دبعال وسكان بلدة المجادل في جنوب لبنان.