سنحقق أهدافنا.. وزير الدفاع الإسرائيلي يرد على تهديدات بايدن بقطع المساعدات العسكرية

علق وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت، اليوم الخميس، على تهديدات الرئيس الأمريكي جو بايدن بقطع المساعدات العسكرية الأمريكية عن إسرائيل إذا قامت باجتياح رفح.

وقال جالانت في تصريحات له: "نقول لأعدائنا وأصدقائنا إنه لا يمكن إخضاع دولة إسرائيل، وسنحقق أهدافنا في الشمال والجنوب".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، إن القوات الإسرائيلية ستحقق أهدافها في الشمال والجنوب، وستشل حماس وتدمر حزب الله وتحقق الأمن في إسرائيل.

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي، على أن القوات الإسرائيلية ستحافظ على وجود دولة إسرائيل مهما كان الثمن.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إسرائيل ستفقد دعم الولايات المتحدة، حال استمرت في عمليتها العسكرية باجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضاف بايدن أن الجيش الإسرائيلي إذا توغل في رفح، فإن تل أبيب ستفقد الدعم العسكري الذي تمدها به واشنطن من أسلحة أو ذخيرة مدفعية.