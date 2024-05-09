القاهرة الإخبارية: مصر تجدد تحذيرها لكافة الأطراف من تداعيات التصعيد في رفح الفلسطينية

أكد مصدر رفيع المستوى، أن مصر تجدد تحذيرها لكافة الأطراف من تداعيات التصعيد الحالي في رفح الفلسطينية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وفي سياق متصل، أكد مسئولون إسرائيليون مجددًا التزامهم بالسعي لتحقيق أهداف عسكرية في غزة، على الرغم من التهديد بفرض حظر على الأسلحة من قبل الرئيس جو بايدن.

أعلن بتسلئيل سموتريش، وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، أن الأمة ستحقق النصر في الصراع الدائر، مشددًا على ضرورة القضاء على حماس وتأمين عودة الرهائن.

ويؤكد موقف سموتريتش على الموقف المتشدد لعناصر معينة داخل الحكومة الإسرائيلية، حيث يعطي الأولوية للعمل العسكري الحاسم على الاعتبارات الدبلوماسية.