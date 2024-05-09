قيادي بفتح: مصر تبذل جهودا كبيرة لوقف إطلاق النار في غزة

أشاد الدكتور ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني والقيادي بحركة فتح، بدور مصر في حل القضية الفلسطينية والدافع عنها في جميع المحافل الدولية، وجهود القيادة السياسية الكبيرة التي تبذلها من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء العدوان الإسرائيلي.

وأضاف الدكتور ماهر صافي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مصر قدمت مساعدات إنسانية كبيرة على المستويين الطبي والغذائي وكان ذلك واضحا أمام الجميع، بالإضافة إلى استقبال الجرحى والمصابين في المستشفيات المصرية.

تابع القيادي بحركة فتح، مصر تبذل جهودا كبيرة على الأرض من أجل تنفيذ صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار حقنا للدماء ولكن إسرائيل لا تريد إنجاز أي شيء في هذا الملف بدليل السيطرة على معبر رفح، لافتا إلى أن الوضع في غزة مأساوي جدا في ظل إغلاق كافة المعابر التي تعبر منها المساعدات الإنسانية.

