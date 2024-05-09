العربي للدراسات: الداخل الإسرائيلي في أزمة بسبب الحرب على غزة

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الداخل الإسرائيلي مأزوم بحكم الضغط الذي يمارس عليه من قبل بعض الأطراف الإقليمية والدولية لضرورة الوصول لقرار بشأن إيقاف كامل لإطلاق النار في غزة أو هدنة مستدامة منعا لانفجار منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الدكتور مختار غباشي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحرير أي أسير لدى حركة حماس، ولم يستطع السيطرة على قطاع غزة بشكل كامل دون خسائر بشرية وآليات عسكرية.

وتابع نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الوفد المصري يبذل جهودا كبيرة لوقف إطلاق النار في غزة والتوصل إلى حلول مستديمة، ولكن هناك إشكالية لدى إسرائيل بشأن انسحابها بشكل كامل من قطاع غزة.

