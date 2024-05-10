فيفو تقلب الأسواق بـ تابلت جبار.. إمكانات عالية لعشاق الألعاب فقط

تخطط العلامة التجارية iQOO، التابعة لشركة فيفو الصينية، لإطلاق جهاز لوحي جديد يعمل بنظام أندرويد، والذي صمم ليكون حاسبا لوحيا مجهز بأفضل المواصفات.

مواصفات تابلت فيفو iQOO Pad 2 Pro



وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتميز تابلت iQOO Pad 2 Pro، بشاشة من نوع LCD، بقياس 13 بوصة، بدقة 3096 × 2064 بكسل، توفر معدل تحديث متغير يبلغ 144 هرتز.

وتمتاز شاشة الجهاز اللوحي، بذروة سطوع تصل إلى 900 شمعة في المتر المربع، مع دعم تقنية HDR10، كما تتميز بتغطية كاملة لمجموعة ألوان DCI-P3. يمكن أن توفر اللوحة معدل أخذ عينات عالي اللمس نظرا لأن لوحة iQOO Pad ستستهدف اللاعبين بشكل أساسي.

وزودت فيفو تابلت iQOO Pad 2 Pro، بهيكل معدني وجوانب مسطحة وجزيرة كاميرا دائرية تضم كاميرا خلفية واحدة بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

iQOO Pad 2 Pro

ويعمل تابلت فيفو iQOO Pad 2 Pro، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 9300+، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5x بسعة 16 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت من نوع UFS 4.0.



ويحزم تابلت فيفو iQOO Pad 2 Pro، بطارية ضخمة بقوة 11500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات عبر منفذ USB 3.2 Gen 1، والذي يتميز بسرعة نقل بيانات تصل إلى 5 جيجابايت في الثانية، مما يجعل نقل الملفات والوسائط أمرا سهلا على هذا الجهاز اللوحي.

iQOO Pad 2 Pro

ويتمتع تابلت فيفو iQOO Pad 2 Pro، بنظام مكبرات صوت ستيريو يضم 8 مكبرات صوت، إلى جانب خيارات اتصال مثل شبكة Wi-Fi 7 مزدوجة النطاق، وتقنية Bluetooth 5.4 والاتصال قريب المدي NFC، إلأى جانب مستشعر جيروسكوب، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب لفتح القفل بسهولة.

سعر تابلت فيفو iQOO Pad 2 Pro

من المتوقع أن يتوفر تابلت فيفو iQOO Pad 2 Pro، مقابل سعر يبلغ 405 دولار (أي ما يعادل 19.197 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 16 + 512 جيجابايت.