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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

فيفو تقلب الأسواق بـ تابلت جبار.. إمكانات عالية لعشاق الألعاب فقط

iQOO Pad 2 Pro
iQOO Pad 2 Pro

تخطط العلامة التجارية iQOO، التابعة لشركة فيفو الصينية، لإطلاق جهاز لوحي جديد يعمل بنظام أندرويد، والذي صمم ليكون حاسبا لوحيا مجهز بأفضل المواصفات.

مواصفات تابلت فيفو iQOO Pad 2 Pro


وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتميز تابلت iQOO Pad 2 Pro، بشاشة من نوع LCD، بقياس 13 بوصة، بدقة 3096 × 2064 بكسل، توفر معدل تحديث متغير يبلغ 144 هرتز.

 

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وتمتاز شاشة الجهاز اللوحي، بذروة سطوع تصل إلى 900 شمعة في المتر المربع، مع دعم تقنية HDR10، كما تتميز بتغطية كاملة لمجموعة ألوان DCI-P3. يمكن أن توفر اللوحة معدل أخذ عينات عالي اللمس نظرا لأن لوحة iQOO Pad ستستهدف اللاعبين بشكل أساسي.

وزودت فيفو تابلت iQOO Pad 2 Pro، بهيكل معدني وجوانب مسطحة وجزيرة كاميرا دائرية تضم كاميرا خلفية واحدة بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

iQOO Pad 2 Pro

ويعمل تابلت فيفو iQOO Pad 2 Pro، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 9300+، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5x بسعة 16 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت من نوع UFS 4.0.


ويحزم تابلت فيفو iQOO Pad 2 Pro، بطارية ضخمة بقوة 11500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات عبر منفذ USB 3.2 Gen 1، والذي يتميز بسرعة نقل بيانات تصل إلى 5 جيجابايت في الثانية، مما يجعل نقل الملفات والوسائط أمرا سهلا على هذا الجهاز اللوحي.

iQOO Pad 2 Pro

ويتمتع تابلت فيفو iQOO Pad 2 Pro، بنظام مكبرات صوت ستيريو يضم 8 مكبرات صوت، إلى جانب خيارات اتصال مثل شبكة Wi-Fi 7 مزدوجة النطاق، وتقنية Bluetooth 5.4 والاتصال قريب المدي NFC، إلأى جانب مستشعر جيروسكوب، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب لفتح القفل بسهولة.

سعر تابلت فيفو iQOO Pad 2 Pro

من المتوقع أن يتوفر تابلت فيفو iQOO Pad 2 Pro، مقابل سعر يبلغ 405 دولار (أي ما يعادل 19.197 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 16 + 512 جيجابايت.

iQOO Pad 2 Pro
فيفو iQOO تابلت فيفو iQOO Pad 2 Pro تابلت iQOO Pad 2 Pro

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