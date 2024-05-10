عواصف رملية وترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بارتفاعات مؤقتة في درجات الحرارة بمعظم المحافظات، بسبب تأثر البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية.

وأضافت « عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، أن العظمة على القاهرة اليوم 34 درجة في فترة النهار وفي الظل، وأن المحافظات الجنوبية ستكون درجة الحرارة شديدة.



وأوضحت أن البلاد من الغد سيحدث بها تحسن في الأحوال الجوية، وأن درجات الحرارة ستنخفض، وأن المحافظات تتأثر بالرياح المحملة بالرمال والأتربة، وأن هذه العواصف ستكون على المناطق الجنوبية.



وأشارت إلى أن اليوم هناك فرص لسقوط الأمطار على مناطق السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، وأن البحار ستشهد ارتفاع في الأموال، والبحر المتوسط غير مؤهل لـ عمليات الصيد اليوم.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

القاهرة 34 21

العاصمة الإدارية 34 21

6 اكتوبر 35 20

بنهــــا 33 20

دمنهور 34 19

وادى النطرون 33 19

كفر الشيخ 32 20

المنصورة 33 20

الزقازيق 34 21

شبين الكوم 33 20

طنطا 32 20

دمياط 33 19

بورسعيد 34 19

الإسماعيلية 35 19

السويس 34 20

العريش 33 18

رفح 32 18

رأس سدر 26 17

نخل 32 15

كاترين 24 13

الطور 36 16

طابا 31 20

شرم الشيخ 36 25

الإسكندرية 26 18

العلمين 25 17

مطروح 24 16

السلوم 25 16

سيوة 26 15

رأس غارب 36 23

الغردقة 37 25

سفاجا 35 24

مرسى علم 37 24

شلاتين 36 20

حلايب 34 21

أبو رماد 32 21

رأس حدربة 30 21

الفيوم 36 21

بني سويف 37 22

المنيا 38 23

أسيوط 39 23

سوهاج 38 24

قنا 39 23

الأقصر 40 24

أسوان 41 25

الوادى الجديد 40 23

أبوسمبل 39 23