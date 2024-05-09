عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة بعد ساعات.. ورئيس الوزراء: معبر رفح مفتوح.. أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

رئيس الوزراء: معبر رفح مفتوح وأزمة فلسطين تنتهي بتفعيل حل الدولتين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن معبر رفح مفتوح على مدار الساعة منذ بدء الأزمة ولم يتم غلق المعبر، وأن مصر تسعى من أجل أن يكون هناك هدنة.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، أن 80% من المساعدات التي دخلت للأشقاء في غزة فهي من مصر.

ولفت إلى أنه لا حل للأزمة غير المسبوقة في غزة إلا بتفعيل وتنفيذ حل الدولتين.

مدبولي: مصر والأردن يبذلان قصارى جهدهما لوقف الصراع غير المبرر في غزة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ مصر والأردن يبذلان قصارى جهدهما من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وإقرار هدنة إنسانية في غزة، لتكون هناك بدايات حقيقية للتفاوض على إنهاء الصراع العسكري غير المبرر والأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها الأشقاء في غزة، لتفعيل حل الدولتين في أقرب وقت.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني بشر الخصاونة بعد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، أن هذا الشق احتلّ جزءً كبيرا من النقاش بحكم الأزمة التي يواجهها العالم، ولكن دولتينا هما الأكثر تأثرا بالأزمة بحكم البعد الجغرافي.



عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة بعد ساعات.. الأرصاد تحذر



حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من العواصف الترابية والرملية التي تضرب البلاد، وتؤثر على المناطق الغربية، لآن تلك العواصف قادمة من الصحراء الغربية، وأن هناك مناطق من القاهرة ستتأثر بالعواصف ومحافظات الوجه البحري.

الرئيس الروسي: لن نسمح لأي جهة بتهديدنا وقواتنا مستعدة دوما للمعركة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "لن نسمح لأي جهة بتهديدنا وقواتنا الاستراتيجية مستعدة دوما للمعركة"، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وقال بوتين في خطاب تنصيبه رئيسا بعد فوزه في الانتخابات: "لا نرفض الحوار مع الدول الغربية. والخيار أمامهم سواء كانوا يعتزمون الاستمرار في محاولة تقييد التنمية في روسيا والاستمرار في سياسة العدوان والضغط المستمر على بلادنا لسنوات، أو البحث عن طريق للتعاون والسلام".

أسعار التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد والأوراق والشروط المطلوبة .. فيديو





كشف اللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق، الأوراق المطلوبة وشروط التصالح في مخالفات البناء الجديدة.

وأضاف في لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود وأحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون الجديد تلافى تكلفة المواطن اعتماد مكتب استشاري للمبنى، منوها أن هناك حداثة في التصوير والرصد الجوي للمباني السكنية.

وتابع اللواء رضا فرحات: وزارتا التنمية المحلية والإسكان لديهما نوايا حسنة بسرعة تطبيق قانون التصالح الجديد؛ معلقا: سننتظر موقف تنفيذ القانون وما سيئول إليه من تعديلات.

بايدن: القنابل المقدمة من أمريكا لإسرائيل وأوقفتها الآن استخدمت في قتـ.ــل المدنيين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن القنابل التي قدمتها أمريكا لإسرائيل وأوقفتها الآن استخدمت في قتل المدنيين.



أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم| فيديو





استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس 9 مايو 2024، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.62 جنيه للبيع و47.48 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 51.21 جنيه للبيع، و51.04 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم الخميس 9 مايو 2024..وهذه قيمة عيار 21|فيديو





استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 9 مايو 2024.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3526 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3085 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2644 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 24680 جنيه.

الخصاونة: عقد منتدى لرجال الأعمال في مصر والأردن لتعظيم التبادل التجاري





أكد رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية بشر الخصاونة، أن اجتماع اللجنة العليا المشتركة مع مصر اتفق على عقد منتدى لرجال الأعمال، خلال الشهر المقبل، لتعظيم التبادل التجاري وأوجه التعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين.

وقال الخصاونة، في مؤتمر صحفي مع نظيره الدكتور مصطفى مدبولي بعد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «من خلال اجتماعات اللجنة نستطيع القفز بالتبادل التجاري إلى آفاق أرحب وأوسع، وجرى التطرق إلى التعاون في قطاع النقل واللوجستيات والدور الكبير والمهم الذي تلعبه شركة الجسر العربي التي تشارك فيها الدولتان وأيضا العمل على توسيع سعة الربط الكهربائي بين مصر والأردن إلى طاقة تبلغ 2000 ميجا وات».