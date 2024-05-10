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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أجواء خماسينية .. الأرصاد الفلسطينية تحذر من طقس اليوم

صدى البلد

أفادت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية بأن البلاد تتأثر ، اليوم الجمعة ، بأجواء خماسينية مصحوبة بكتلة هوائية حارة وجافّة ومغبرة، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 9 درجات مئوية، بحيث يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق وجافا ومغبرا، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت "الأرصاد الجوية" من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خاصة خلال ساعات الذروة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، والمواطنين الذين يعانون من الأمراض الصدرية والتحسس الموسمي .

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ودافئا في معظم المناطق، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وتكون مثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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