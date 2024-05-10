غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبات تلاحق مستخدمي المواقع الإلكترونية المحظورة

يتجه الكثير من الأشخاص إلى استخدام مواقع إلكترونية محظور الدخول عليها، وجرّم القانون هذه الأفعال، وعاقب عليها بالحبس والغرامة .

و عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كل من استخدم أو دخل عن طريق عن الخطأ على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه، بعقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

لايفوتك||

و تضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس بمدة لا تقل عن عامين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال نتج عن هذه الجريمة إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى بيانات المستخدمين.