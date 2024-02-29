عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استخدامك الآمن على الإنترنت وقانون جرائم المعلومات.. ورشة عمل في بحوث الإلكترونيات

صدى البلد

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على نشر الوعي حول مخاطر الاستخدامات الخاطئة للإنترنت، وضرورة التعامل مع هذه التكنولوجيا الحديثة بمسؤولية وأمان.

وفى هذا الإطار نظم معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس المعهد، والتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورشة عمل بعنوان: "استخدامك الآمن على الإنترنت والتوعية بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، وذلك بمقر معهد بحوث الإلكترونيات بالنزهة الجديدة.

وتهدف الورشة إلى التوعية بأهمية استخدام الإنترنت بشكل آمن ومسؤول، من والسلوكيات الآمنة على الإنترنت، وكيفية حماية البيانات الشخصية والمهنية.

txt

بدعم غير مسبوق من الرئيس السيسي.. هكذا تمكنت الجامعات من تسهيل إلحاق ذوي الإعاقة بالكليات وتأهيلهم للاندماج مع المجتمع

txt

علوم البحار: التكنولوجيا المتطورة ستمكننا من الحصول على ثرواتنا الطبيعية بشكل أسرع

txt

وزير التعليم العالي يؤكد حرص مصر على دعم السودان في ظل الأوضاع الحالية

txt

رئيس جامعة النيل: نقدم دعما قويا لمشروعات التخرج بالتعاون مع العديد من الجهات

txt

القومي للبحوث يعقد المؤتمر الدولي الثاني لقسم الطب البيئي.. تفاصيل

txt

وزير التعليم العالي:ملف دعم الطلاب ذوي الإعاقة يحظى بدعم غير مسبوق من الرئيس

txt

منح دراسية مقدمة من وزارة الخارجية الرومانية .. اعرف الشروط والتخصصات

txt

القومي للبحوث يعلن عن مبادرة «أجيال» لتطوير مهارات الشباب للعام الثاني صيف 2024

txt

آخر فرصة للتقديم بمسابقة قمة مصر للمشاريع الاستثمارية بصندوق رعاية المبتكرين.. اليوم

txt

الجامعة البريطانية في مصر تشارك بمعرض «إيديوجيت»

كما تم التركيز على توعية المشاركين بأحكام وقوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكيفية الالتزام بها.

وحاضر في ورشة العمل مجموعة من الخبراء والمُتخصصين في مجال الأمن السيبرانى من المعهد والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت الدكتورة شيرين محرم بأن تنظيم ورشة العمل خُطوة فعّالة نحو تحقيق أهداف المعهد وتحقيق رؤيته في بناء مجتمع رقمي آمن ومسؤول، ويعكس حرص المعهد على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمعهد والمدينة العلمية التابعة له وتعزيز الوعي بأمان الإنترنت وضمان استخدامه بشكل آمن كجزاء أساسي من رؤية وأهداف المعهد.

كما أوضحت الدكتورة شيرين محرم بأن الورشة عقدت لتحقيق عدة أهداف منها تعزيز الوعي الرقمي، من خلال توفير المعرفة والمهارات حول السلوكيات الآمنة على الإنترنت لتمكين المشاركين بالورشة من اتخاذ القرارات الذكية والمسؤولة عبر الإنترنت، وكيفية حماية البيانات الشخصية والمهنية بما يساهم في تعزيز الأمن الرقمي ومكافحة جرائم الإنترنت.

كما تساهم الورشة في تعزيز فهم القوانين والتشريعات المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات، وبالتالي تعزيز الامتثال لهذه القوانين وتقليل المخاطر القانونية.

الجدير بالذكر أن الورشة قام بتنظيمها الدكتور محمد نصر رئيس معمل أبحاث الأمن السيبراني والخصوصية، والدكتورة نبيلة خضير رئيسة قسم بحوث المعلوماتية بمعهد بحوث الإلكترونيات، وشارك في الورشة نخبة من المتخصصين في مجال الأمن السيبراني والخصوصية من داخل المعهد الدكتورة لفيف من أعضاء هيئة البحوث والهيئة المعاونة، وعدد من مهندسي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

بحوث الإلكترونيات الانترنت جرائم تقنية المعلومات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا| انخفاض أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف وهذا ثمن كرتونة البيض

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

صفقة تبادلية مدوية بين الأهلي وبيراميدز | ماهي؟

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

موضوعات متعلقة

بدعم غير مسبوق من الرئيس السيسي.. هكذا تمكنت الجامعات من تسهيل إلحاق ذوي الإعاقة بالكليات وتأهيلهم للاندماج مع المجتمع

علوم البحار: التكنولوجيا المتطورة ستمكننا من الحصول على ثرواتنا الطبيعية بشكل أسرع

وزير التعليم العالي يؤكد حرص مصر على دعم السودان في ظل الأوضاع الحالية

رئيس جامعة النيل: نقدم دعما قويا لمشروعات التخرج بالتعاون مع العديد من الجهات

القومي للبحوث يعقد المؤتمر الدولي الثاني لقسم الطب البيئي.. تفاصيل

وزير التعليم العالي:ملف دعم الطلاب ذوي الإعاقة يحظى بدعم غير مسبوق من الرئيس

منح دراسية مقدمة من وزارة الخارجية الرومانية .. اعرف الشروط والتخصصات

القومي للبحوث يعلن عن مبادرة «أجيال» لتطوير مهارات الشباب للعام الثاني صيف 2024

ترشيحاتنا

سعر طن الحديد اليوم

دوري أبطال أفريقيا| تفاصيل الاجتماع لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

مساعدات بنكهة الدم.. الاحتلال يرد على محكمة العدل بمـ.جزرة الرشيد

طلب عاجل من الخارجية السورية لحلفاء إسرائيل

مـ.جزرة الرشيد في غزة.. بيان شديد اللهجة من الخارجية السعودية

أدعية رمضان .. اللهم اجعله شهر الخير والعطاء والإحسان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة غريبة ولذيذة .. طريقة عمل صينية فراخ باللفت

خست أوي.. صبا مبارك تبهر الجميع بمسلسل " بين السطور"

احترس.. أطعمة ممنوع تغسلها قبل الطبخ | واكتشف الطريقة الصحيحة لتنظيف الخضار

جمبسوت جلد جريء .. درة تشعل السوشيال ميديا بأحدث صور|شاهد

فيديو

مشاكلنا النساء والسائق بريء.. سائق بأوبر يعلق على حادثة فتاة الشروق| فيديو

تراجع الدولار بالسوق السوداء ومفاجأة بسعر الذهب | فيديو

خط أحمر.. رنا رئيس تعلق على ارتباطها بعد شهور من إنهاء خطوبتها

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ